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FOTOS | Resumen Batalla Colosal del Exatlón 23 noviembre 2022.

Mujeres rojas y azules buscan ganar la medalla femenil. Contendientes y Famosos se enfrentan por la Batalla Colosal donde hay un gran premio en juego.

Por: Redacción Azteca UNO

Inicia la Batalla Contrarreloj del Exatlón por Medalla Femenil.
Estephanie no compite por medalla.
Andrea tampoco entra a la competencia por temas de salud.
Dana abre el circuito de Fuerza Centrífuga.
Liliana es la segunda en pasar pero no logra mejor tiempo que Dana.
Mayran tiene un buen desempeño y se coloca en segundo lugar.
A Yamileth se le dificulta el tiro y no logra un buen tiempo en Exatlón.
Valeria realiza un gran tiempo y se coloca en primer lugar en la tabla.
Tzasna no logra un buen tiempo pero saca a Yamileth de la competencia.
Roberta sorprende y se coloca en la primera posición.
Al final las medalliastas son Valeria con bronce, Mayran plata y Liliana con oro.
Inicia la Batalla Colosal de Exatlón.
Famosos quieren ganarse una noche de baile en Punta Cana.
Contendientes también quieren una noche relax fuera de los límites de Exatlón.
Black Charro abre el circuito del Escape Submarino.
Fogel arranca bien pero queda atrás de su rival.
Omar entrega el primer punto rojo.
Liliana sale del agua antes que su rival roja.
Mayran entrega segundo punto en Exatlón.
Velociraptor llega a la línea de tiro.
Yann Lobito anota para Famosos.
En el cuarto enfrentamiento se encuentran Dana y Yamileth.
Dana entrega el primer punto azul y se divierten con una curiosa corona.
Luego de ir abajo en el marcador Pato empata el marcador 5 a 5.
Liliana vence a Valeria y sus compañeros celebran divertidos.
Josué anda con todo y vence a Fogel.
Víctor se enfrenta a Emmanuel Chiang y están parejos.
El punto es para Mr. Olimpia.
Contendientes llegan al match point 7 a 9.
Azules celebran que ganaron la Batalla Colosal.
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Inicia la Batalla Contrarreloj del Exatlón por Medalla Femenil.
Estephanie no compite por medalla.
Andrea tampoco entra a la competencia por temas de salud.
Dana abre el circuito de Fuerza Centrífuga.
Liliana es la segunda en pasar pero no logra mejor tiempo que Dana.
Mayran tiene un buen desempeño y se coloca en segundo lugar.
A Yamileth se le dificulta el tiro y no logra un buen tiempo en Exatlón.
Valeria realiza un gran tiempo y se coloca en primer lugar en la tabla.
Tzasna no logra un buen tiempo pero saca a Yamileth de la competencia.
Roberta sorprende y se coloca en la primera posición.
Al final las medalliastas son Valeria con bronce, Mayran plata y Liliana con oro.
Inicia la Batalla Colosal de Exatlón.
Famosos quieren ganarse una noche de baile en Punta Cana.
Contendientes también quieren una noche relax fuera de los límites de Exatlón.
Black Charro abre el circuito del Escape Submarino.
Fogel arranca bien pero queda atrás de su rival.
Omar entrega el primer punto rojo.
Liliana sale del agua antes que su rival roja.
Mayran entrega segundo punto en Exatlón.
Velociraptor llega a la línea de tiro.
Yann Lobito anota para Famosos.
En el cuarto enfrentamiento se encuentran Dana y Yamileth.
Dana entrega el primer punto azul y se divierten con una curiosa corona.
Luego de ir abajo en el marcador Pato empata el marcador 5 a 5.
Liliana vence a Valeria y sus compañeros celebran divertidos.
Josué anda con todo y vence a Fogel.
Víctor se enfrenta a Emmanuel Chiang y están parejos.
El punto es para Mr. Olimpia.
Contendientes llegan al match point 7 a 9.
Azules celebran que ganaron la Batalla Colosal.
Inicia la Batalla Contrarreloj del Exatlón por Medalla Femenil.
Estephanie no compite por medalla.
Andrea tampoco entra a la competencia por temas de salud.
Dana abre el circuito de Fuerza Centrífuga.
Liliana es la segunda en pasar pero no logra mejor tiempo que Dana.
Mayran tiene un buen desempeño y se coloca en segundo lugar.
A Yamileth se le dificulta el tiro y no logra un buen tiempo en Exatlón.
Valeria realiza un gran tiempo y se coloca en primer lugar en la tabla.
Tzasna no logra un buen tiempo pero saca a Yamileth de la competencia.
Roberta sorprende y se coloca en la primera posición.
Al final las medalliastas son Valeria con bronce, Mayran plata y Liliana con oro.
Inicia la Batalla Colosal de Exatlón.
Famosos quieren ganarse una noche de baile en Punta Cana.
Contendientes también quieren una noche relax fuera de los límites de Exatlón.
Black Charro abre el circuito del Escape Submarino.
Fogel arranca bien pero queda atrás de su rival.
Omar entrega el primer punto rojo.
Liliana sale del agua antes que su rival roja.
Mayran entrega segundo punto en Exatlón.
Velociraptor llega a la línea de tiro.
Yann Lobito anota para Famosos.
En el cuarto enfrentamiento se encuentran Dana y Yamileth.
Dana entrega el primer punto azul y se divierten con una curiosa corona.
Luego de ir abajo en el marcador Pato empata el marcador 5 a 5.
Liliana vence a Valeria y sus compañeros celebran divertidos.
Josué anda con todo y vence a Fogel.
Víctor se enfrenta a Emmanuel Chiang y están parejos.
El punto es para Mr. Olimpia.
Contendientes llegan al match point 7 a 9.
Azules celebran que ganaron la Batalla Colosal.

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