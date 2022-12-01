  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Resumen por la Batalla Colosal del Exatlón 30 noviembre 2022.

Hombres se enfrentan en una reñida competencia por la medalla. Contendientes y Famosos juegan por un gran premio en la Batalla Colosal del Exatlón.

Por: Redacción Azteca UNO

Arranca la batalla contrarreloj por medalla varonil.
Mexican Defender abre el Circuito de Fuerza Centrífuga.
A pesar de su esfuerzo Víctor hace más de tres minutos en el marcador.
Omar recorre tranquilamente la pista.
Al llegar a la línea de tiro, Black Charro logra tiempazo a vencer.
Llega el turno de Yann Lobito para obtener su medalla.
Mientras realiza sus tiros Yann es apoyado por Bobe.
Velociraptor no logra uno de sus mejores tiempos, pero se coloca en cuarto lugar en marcador.
Josué se toma su tiempo y hace tiros perfectos.
Así celebra Dragón Rojo luego de su excelente tino y tiempo en el marcador.
A Pato se le complica el tiro con aro pero logra posicionarse en quinto lugar.
Yahel se pasa del tiempo a vencer y queda descalificado.
Fogel es el último en pasar y logra buena marca colocándose en tercer lugar.
Fogel termina con medalla de bronce, Yann con plata y Omar se lleva el bronce.
La noche está lista para dar inicio a la Batalla Colosal en Exatlón.
Uno de los premios es poder salir a la playa fuera de los límites del reality.
El otro premio es practicar wakeboard; actividad en la que Pato es experto.
Mexican Defender abre el Circuito.
Fogel hace lo mejor en la línea de tiro.
El primer punto lo entrega Víctor.
Yami entrega todo en su tiro.
Liliana es quien se lleva el primer punto azul.
Velociraptor y Yann van parejos en la carrera.
Andrés coloca el segundo punto azul.
Bobe busca su punto ya que no le ha ido bien en las carreras.
Mayran se lleva el punto rojo y celebra con su equipo.
Dragón Rojo celebra su victoria con un marcador 6 a 9 favor azules.
Yamileth se enfrenta al match point de azules.
Liliana logra el punto de la victoria y celebra con su equipo.
Contendientes ganan la Batalla Colosal.
/
Arranca la batalla contrarreloj por medalla varonil.
Mexican Defender abre el Circuito de Fuerza Centrífuga.
A pesar de su esfuerzo Víctor hace más de tres minutos en el marcador.
Omar recorre tranquilamente la pista.
Al llegar a la línea de tiro, Black Charro logra tiempazo a vencer.
Llega el turno de Yann Lobito para obtener su medalla.
Mientras realiza sus tiros Yann es apoyado por Bobe.
Velociraptor no logra uno de sus mejores tiempos, pero se coloca en cuarto lugar en marcador.
Josué se toma su tiempo y hace tiros perfectos.
Así celebra Dragón Rojo luego de su excelente tino y tiempo en el marcador.
A Pato se le complica el tiro con aro pero logra posicionarse en quinto lugar.
Yahel se pasa del tiempo a vencer y queda descalificado.
Fogel es el último en pasar y logra buena marca colocándose en tercer lugar.
Fogel termina con medalla de bronce, Yann con plata y Omar se lleva el bronce.
La noche está lista para dar inicio a la Batalla Colosal en Exatlón.
Uno de los premios es poder salir a la playa fuera de los límites del reality.
El otro premio es practicar wakeboard; actividad en la que Pato es experto.
Mexican Defender abre el Circuito.
Fogel hace lo mejor en la línea de tiro.
El primer punto lo entrega Víctor.
Yami entrega todo en su tiro.
Liliana es quien se lleva el primer punto azul.
Velociraptor y Yann van parejos en la carrera.
Andrés coloca el segundo punto azul.
Bobe busca su punto ya que no le ha ido bien en las carreras.
Mayran se lleva el punto rojo y celebra con su equipo.
Dragón Rojo celebra su victoria con un marcador 6 a 9 favor azules.
Yamileth se enfrenta al match point de azules.
Liliana logra el punto de la victoria y celebra con su equipo.
Contendientes ganan la Batalla Colosal.
Arranca la batalla contrarreloj por medalla varonil.
Mexican Defender abre el Circuito de Fuerza Centrífuga.
A pesar de su esfuerzo Víctor hace más de tres minutos en el marcador.
Omar recorre tranquilamente la pista.
Al llegar a la línea de tiro, Black Charro logra tiempazo a vencer.
Llega el turno de Yann Lobito para obtener su medalla.
Mientras realiza sus tiros Yann es apoyado por Bobe.
Velociraptor no logra uno de sus mejores tiempos, pero se coloca en cuarto lugar en marcador.
Josué se toma su tiempo y hace tiros perfectos.
Así celebra Dragón Rojo luego de su excelente tino y tiempo en el marcador.
A Pato se le complica el tiro con aro pero logra posicionarse en quinto lugar.
Yahel se pasa del tiempo a vencer y queda descalificado.
Fogel es el último en pasar y logra buena marca colocándose en tercer lugar.
Fogel termina con medalla de bronce, Yann con plata y Omar se lleva el bronce.
La noche está lista para dar inicio a la Batalla Colosal en Exatlón.
Uno de los premios es poder salir a la playa fuera de los límites del reality.
El otro premio es practicar wakeboard; actividad en la que Pato es experto.
Mexican Defender abre el Circuito.
Fogel hace lo mejor en la línea de tiro.
El primer punto lo entrega Víctor.
Yami entrega todo en su tiro.
Liliana es quien se lleva el primer punto azul.
Velociraptor y Yann van parejos en la carrera.
Andrés coloca el segundo punto azul.
Bobe busca su punto ya que no le ha ido bien en las carreras.
Mayran se lleva el punto rojo y celebra con su equipo.
Dragón Rojo celebra su victoria con un marcador 6 a 9 favor azules.
Yamileth se enfrenta al match point de azules.
Liliana logra el punto de la victoria y celebra con su equipo.
Contendientes ganan la Batalla Colosal.

Contenido relacionado