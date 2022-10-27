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FOTOS | Resumen Batalla Colosal Exatlón México 26 octubre 2022.

Famosos y Contendientes se enfrentaron en una Batalla Colosal. Aunque los Rojos dieron su mayor esfuerzo, al final los Azules salieron vencedores.

Por: Redacción Azteca UNO

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