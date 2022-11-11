  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Resumen de Eliminación Exatlón México 11 noviembre 2022.

Famosos y Contendientes se enfrentan en el Duelo de Eliminación donde un azul ya está instalado. Rojos quieren salvarse pero azules no se dejarán.

Por: Redacción Azteca UNO

Rosique anuncia la batalla por la Supervivencia
Rojos no quieren mandar a nadie a duelo de eliminación.
Yahel es el primero en pasar del equipo rojo.
Pato hace su mejor esfuerzo en la línea de tiro.
Yahel da el primer punto a Famosos.
Tzasna y Andrea son las segundas en pasar por el circuito.
Sky Four entrega el primer punto para Contendientes.
Roberta y Yamileth se enfrentan al nuevo circuito.
Yann Lobo y Yetus se enfrentan en la línea de tiro.
Arturo otorga el punto para Azules.
Más tarde Tzasna otorga punto a Famosos.
Velociraptor se divierte con su equipo al ganar su carrera.
Liliana da la victoria a su equipo.
Contendientes ganan el capítulo dos por la Supervivencia.
Inicia el tercer juego por Supervivencia.
Omar celebra el primer punto a su equipo.
Andrea entrega el primer punto azul contra Valeria.
Estephanie toma la delantera en el circuito.
Josué se enfrenta con Liliana en relevos.
Contendientes gana el tercer juego por Supervivencia.
La Máxima Autoridad arranca el Duelo de Eliminación.
Víctor y Yahel inician la competencia.
Llega el turno de Yetus Prime.
Vìctor y Yetus se enfrentan en un último duelo.
Víctor entrega su punto y se queda en Exatlón.
Arturo da sus últimas palabras en la competencia.
El equipo azul se encuentra destrozado por la salida de Yetus.
Así de despidió Arturo de Rosique.
Yetus se va con la frente en alto.
Los atletas despiden a un gran competidor
/
Rosique anuncia la batalla por la Supervivencia
Rojos no quieren mandar a nadie a duelo de eliminación.
Yahel es el primero en pasar del equipo rojo.
Pato hace su mejor esfuerzo en la línea de tiro.
Yahel da el primer punto a Famosos.
Tzasna y Andrea son las segundas en pasar por el circuito.
Sky Four entrega el primer punto para Contendientes.
Roberta y Yamileth se enfrentan al nuevo circuito.
Yann Lobo y Yetus se enfrentan en la línea de tiro.
Arturo otorga el punto para Azules.
Más tarde Tzasna otorga punto a Famosos.
Velociraptor se divierte con su equipo al ganar su carrera.
Liliana da la victoria a su equipo.
Contendientes ganan el capítulo dos por la Supervivencia.
Inicia el tercer juego por Supervivencia.
Omar celebra el primer punto a su equipo.
Andrea entrega el primer punto azul contra Valeria.
Estephanie toma la delantera en el circuito.
Josué se enfrenta con Liliana en relevos.
Contendientes gana el tercer juego por Supervivencia.
La Máxima Autoridad arranca el Duelo de Eliminación.
Víctor y Yahel inician la competencia.
Llega el turno de Yetus Prime.
Vìctor y Yetus se enfrentan en un último duelo.
Víctor entrega su punto y se queda en Exatlón.
Arturo da sus últimas palabras en la competencia.
El equipo azul se encuentra destrozado por la salida de Yetus.
Así de despidió Arturo de Rosique.
Yetus se va con la frente en alto.
Los atletas despiden a un gran competidor
Rosique anuncia la batalla por la Supervivencia
Rojos no quieren mandar a nadie a duelo de eliminación.
Yahel es el primero en pasar del equipo rojo.
Pato hace su mejor esfuerzo en la línea de tiro.
Yahel da el primer punto a Famosos.
Tzasna y Andrea son las segundas en pasar por el circuito.
Sky Four entrega el primer punto para Contendientes.
Roberta y Yamileth se enfrentan al nuevo circuito.
Yann Lobo y Yetus se enfrentan en la línea de tiro.
Arturo otorga el punto para Azules.
Más tarde Tzasna otorga punto a Famosos.
Velociraptor se divierte con su equipo al ganar su carrera.
Liliana da la victoria a su equipo.
Contendientes ganan el capítulo dos por la Supervivencia.
Inicia el tercer juego por Supervivencia.
Omar celebra el primer punto a su equipo.
Andrea entrega el primer punto azul contra Valeria.
Estephanie toma la delantera en el circuito.
Josué se enfrenta con Liliana en relevos.
Contendientes gana el tercer juego por Supervivencia.
La Máxima Autoridad arranca el Duelo de Eliminación.
Víctor y Yahel inician la competencia.
Llega el turno de Yetus Prime.
Vìctor y Yetus se enfrentan en un último duelo.
Víctor entrega su punto y se queda en Exatlón.
Arturo da sus últimas palabras en la competencia.
El equipo azul se encuentra destrozado por la salida de Yetus.
Así de despidió Arturo de Rosique.
Yetus se va con la frente en alto.
Los atletas despiden a un gran competidor

Contenido relacionado