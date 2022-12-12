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FOTOS | Resumen Exapoints y Villa 360 del Exatlón 12 diciembre 2022.

¡Las emociones al límite! En la Exa-Arena Liliana sufre terrible lesión mientras que en La Villa 360 azules tiene una de las más tristes despedidas del Exatlón.

Por: Redacción Azteca UNO

1 Arranca la semana 11 con la batalla de los Exa-points.jpg
2 Competencia de lanzamiento de frisbee.jpg
3 ¡Se juegan 5 mil exapoints! Mujeres azules en riesgo.jpg
4 Omar y Fogel abren el juego.jpg
5 En la otra mitad de la cancha se encuentra Velociraptor y Yann. ¡Primer punto azul!.jpg
6 Yamileth hace estupenda atrapada de frisbee.jpg
7 Bobe entrega el segundo punto azul.jpg
8 Junto al Dragón de Fuego, Yahel entrega el primer punto rojo.jpg
9 Liliana es quien lanza el frisbee.jpg
10 Dana se esfuerza por atrapar el disco evitando a Estephanie.jpg
11 Contendientes obtiene el tercer punto.jpg
12 Liliana intenta atrapar el frisbee.jpg
13 Triple Jumper cae mal y termina terriblemente lesionada. ¡El juego se termina!.jpg
14 Rosique da la bienvenida a Lili y agradece que no hubo fractura.jpg
15 Triple Jumper da gracias por el apoyo de todos y abraza a la Máxima Autoridad.jpg
16 Andrés recibe su primer playera dorada y vuelven los ánimos al equipo azul.jpg
17 La felicidad se termina cuando Rosique anuncia que Sky4 debe regresar a casa.jpg
18 Andrea tiene una despedida muy emotiva.jpg
19 La competencia inicia en el Exatlón City.jpg
20 Dragón rojo entrega segundo punto rojo.jpg
21 Yahel y Dana se enfrentan en duelo mixto.jpg
22 La competencia se pone cinco a cero con punto de Yahel.jpg
23 Velociraptor sale junto a Valeria.jpg
24 Con un porte triste, Andrés entrega el primer punto azul.jpg
25 Red Dragón se enfrenta a Malibú.jpg
26 Josué entrega punto y la pizarra se coloca 6 a 1.jpg
27 Dana hace su mejor esfuerzo por su equipo.jpg
28 Tzasna gana el punto y rinde tributo a Andrea.jpg
29 Fogel logra entregar punto y también rinde homenaje a Sky4.jpg
30 Las emociones le jugaron en contra al equipo azul y los rojos ganan La Villa 360.jpg
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1 Arranca la semana 11 con la batalla de los Exa-points.jpg
2 Competencia de lanzamiento de frisbee.jpg
3 ¡Se juegan 5 mil exapoints! Mujeres azules en riesgo.jpg
4 Omar y Fogel abren el juego.jpg
5 En la otra mitad de la cancha se encuentra Velociraptor y Yann. ¡Primer punto azul!.jpg
6 Yamileth hace estupenda atrapada de frisbee.jpg
7 Bobe entrega el segundo punto azul.jpg
8 Junto al Dragón de Fuego, Yahel entrega el primer punto rojo.jpg
9 Liliana es quien lanza el frisbee.jpg
10 Dana se esfuerza por atrapar el disco evitando a Estephanie.jpg
11 Contendientes obtiene el tercer punto.jpg
12 Liliana intenta atrapar el frisbee.jpg
13 Triple Jumper cae mal y termina terriblemente lesionada. ¡El juego se termina!.jpg
14 Rosique da la bienvenida a Lili y agradece que no hubo fractura.jpg
15 Triple Jumper da gracias por el apoyo de todos y abraza a la Máxima Autoridad.jpg
16 Andrés recibe su primer playera dorada y vuelven los ánimos al equipo azul.jpg
17 La felicidad se termina cuando Rosique anuncia que Sky4 debe regresar a casa.jpg
18 Andrea tiene una despedida muy emotiva.jpg
19 La competencia inicia en el Exatlón City.jpg
20 Dragón rojo entrega segundo punto rojo.jpg
21 Yahel y Dana se enfrentan en duelo mixto.jpg
22 La competencia se pone cinco a cero con punto de Yahel.jpg
23 Velociraptor sale junto a Valeria.jpg
24 Con un porte triste, Andrés entrega el primer punto azul.jpg
25 Red Dragón se enfrenta a Malibú.jpg
26 Josué entrega punto y la pizarra se coloca 6 a 1.jpg
27 Dana hace su mejor esfuerzo por su equipo.jpg
28 Tzasna gana el punto y rinde tributo a Andrea.jpg
29 Fogel logra entregar punto y también rinde homenaje a Sky4.jpg
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1 Arranca la semana 11 con la batalla de los Exa-points.jpg
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3 ¡Se juegan 5 mil exapoints! Mujeres azules en riesgo.jpg
4 Omar y Fogel abren el juego.jpg
5 En la otra mitad de la cancha se encuentra Velociraptor y Yann. ¡Primer punto azul!.jpg
6 Yamileth hace estupenda atrapada de frisbee.jpg
7 Bobe entrega el segundo punto azul.jpg
8 Junto al Dragón de Fuego, Yahel entrega el primer punto rojo.jpg
9 Liliana es quien lanza el frisbee.jpg
10 Dana se esfuerza por atrapar el disco evitando a Estephanie.jpg
11 Contendientes obtiene el tercer punto.jpg
12 Liliana intenta atrapar el frisbee.jpg
13 Triple Jumper cae mal y termina terriblemente lesionada. ¡El juego se termina!.jpg
14 Rosique da la bienvenida a Lili y agradece que no hubo fractura.jpg
15 Triple Jumper da gracias por el apoyo de todos y abraza a la Máxima Autoridad.jpg
16 Andrés recibe su primer playera dorada y vuelven los ánimos al equipo azul.jpg
17 La felicidad se termina cuando Rosique anuncia que Sky4 debe regresar a casa.jpg
18 Andrea tiene una despedida muy emotiva.jpg
19 La competencia inicia en el Exatlón City.jpg
20 Dragón rojo entrega segundo punto rojo.jpg
21 Yahel y Dana se enfrentan en duelo mixto.jpg
22 La competencia se pone cinco a cero con punto de Yahel.jpg
23 Velociraptor sale junto a Valeria.jpg
24 Con un porte triste, Andrés entrega el primer punto azul.jpg
25 Red Dragón se enfrenta a Malibú.jpg
26 Josué entrega punto y la pizarra se coloca 6 a 1.jpg
27 Dana hace su mejor esfuerzo por su equipo.jpg
28 Tzasna gana el punto y rinde tributo a Andrea.jpg
29 Fogel logra entregar punto y también rinde homenaje a Sky4.jpg
30 Las emociones le jugaron en contra al equipo azul y los rojos ganan La Villa 360.jpg

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