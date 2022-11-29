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FOTOS | Resumen Juego de los Enigmas Exatlón 29 noviembre 2022.

Mujeres luchan por obtener medalla en la competencia. Famosos y Contendientes tienen un parejo enfrentamiento en el Juego de los Enigmas de Exatlón.

Por: Redacción Azteca UNO

Inicia la batalla contrarreloj por medalla femenil del Exatlón.
Las mujeres rojas han mejorado mucho y van por medalla.
Azules buscarán ganar como siempre alguna presea.
Mayran abre el Circuito de Fuerza Centrífuga y no logra un buen tiempo.
Valeria logra un menor tiempo pero no de los mejores en estos duelos.
Liliana logra una mejor marca y se posiciona en primer lugar en la tabla.
Durante su turno Yamileth se coloca en tercer lugar.
Sky4 demuestra su poder y con tiempazo se coloca en primer lugar.
Estephanie también logra una buena marca y se posiciona en segundo lugar.
Bobe anota el aro a la primera y pasa a la recta final.
Anaconda logra una buena marca y pasa a la final.
Dana se pasa del tiempo a vencer y queda descalificada.
Roberta obtiene su primera medalla de bronce, Tzasna se lleva la plata y Liliana obtiene su tercera medalla de oro.
La Máxima Autoridad presenta el Juego de los Enigmas.
Hay 3 premios en juego que cualquier equipo podría ganar.
Yahel y Velociraptor inician la carrera.
Yahel obtiene el primer punto rojo.
Minion y Dana se enfrentan en línea de tiro.
Dana entrega el primer punto azul.
Andrea y Tzasna tiran en reñido duelo por su punto.
Es Sky4 quien empata el marcador 2 a 2.
El brazo de poder de Dragón Rojo se luce en línea de tiro.
Pero es Pato quien logra vencer y se lleva el punto.
Yamileth y Bobe realizan grandiosos tiros.
Yami sorprende con su puntería y da su punto.
El marcador se empata con punto de Yahel 5 a 5.
El marcador se encuentra 9 a 7 favor los rojos. Pato busca no perder su punto.
Black Charro entrega el punto definitivo de la victoria.
Atletas rojos deciden con qué caja quieren quedarse.
Los rojos celebran su triunfo en el Juego de los Enigmas.
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Inicia la batalla contrarreloj por medalla femenil del Exatlón.
Las mujeres rojas han mejorado mucho y van por medalla.
Azules buscarán ganar como siempre alguna presea.
Mayran abre el Circuito de Fuerza Centrífuga y no logra un buen tiempo.
Valeria logra un menor tiempo pero no de los mejores en estos duelos.
Liliana logra una mejor marca y se posiciona en primer lugar en la tabla.
Durante su turno Yamileth se coloca en tercer lugar.
Sky4 demuestra su poder y con tiempazo se coloca en primer lugar.
Estephanie también logra una buena marca y se posiciona en segundo lugar.
Bobe anota el aro a la primera y pasa a la recta final.
Anaconda logra una buena marca y pasa a la final.
Dana se pasa del tiempo a vencer y queda descalificada.
Roberta obtiene su primera medalla de bronce, Tzasna se lleva la plata y Liliana obtiene su tercera medalla de oro.
La Máxima Autoridad presenta el Juego de los Enigmas.
Hay 3 premios en juego que cualquier equipo podría ganar.
Yahel y Velociraptor inician la carrera.
Yahel obtiene el primer punto rojo.
Minion y Dana se enfrentan en línea de tiro.
Dana entrega el primer punto azul.
Andrea y Tzasna tiran en reñido duelo por su punto.
Es Sky4 quien empata el marcador 2 a 2.
El brazo de poder de Dragón Rojo se luce en línea de tiro.
Pero es Pato quien logra vencer y se lleva el punto.
Yamileth y Bobe realizan grandiosos tiros.
Yami sorprende con su puntería y da su punto.
El marcador se empata con punto de Yahel 5 a 5.
El marcador se encuentra 9 a 7 favor los rojos. Pato busca no perder su punto.
Black Charro entrega el punto definitivo de la victoria.
Atletas rojos deciden con qué caja quieren quedarse.
Los rojos celebran su triunfo en el Juego de los Enigmas.
Inicia la batalla contrarreloj por medalla femenil del Exatlón.
Las mujeres rojas han mejorado mucho y van por medalla.
Azules buscarán ganar como siempre alguna presea.
Mayran abre el Circuito de Fuerza Centrífuga y no logra un buen tiempo.
Valeria logra un menor tiempo pero no de los mejores en estos duelos.
Liliana logra una mejor marca y se posiciona en primer lugar en la tabla.
Durante su turno Yamileth se coloca en tercer lugar.
Sky4 demuestra su poder y con tiempazo se coloca en primer lugar.
Estephanie también logra una buena marca y se posiciona en segundo lugar.
Bobe anota el aro a la primera y pasa a la recta final.
Anaconda logra una buena marca y pasa a la final.
Dana se pasa del tiempo a vencer y queda descalificada.
Roberta obtiene su primera medalla de bronce, Tzasna se lleva la plata y Liliana obtiene su tercera medalla de oro.
La Máxima Autoridad presenta el Juego de los Enigmas.
Hay 3 premios en juego que cualquier equipo podría ganar.
Yahel y Velociraptor inician la carrera.
Yahel obtiene el primer punto rojo.
Minion y Dana se enfrentan en línea de tiro.
Dana entrega el primer punto azul.
Andrea y Tzasna tiran en reñido duelo por su punto.
Es Sky4 quien empata el marcador 2 a 2.
El brazo de poder de Dragón Rojo se luce en línea de tiro.
Pero es Pato quien logra vencer y se lleva el punto.
Yamileth y Bobe realizan grandiosos tiros.
Yami sorprende con su puntería y da su punto.
El marcador se empata con punto de Yahel 5 a 5.
El marcador se encuentra 9 a 7 favor los rojos. Pato busca no perder su punto.
Black Charro entrega el punto definitivo de la victoria.
Atletas rojos deciden con qué caja quieren quedarse.
Los rojos celebran su triunfo en el Juego de los Enigmas.

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