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FOTOS | Resumen Supervivencia del Exatlón 18 noviembre 2022.

Los atletas enfrentan la segunda serie de la Batalla por Supervivencia en Exatlón. Los hombres rojos están en riesgo y las mujeres azules en peligro.

Por: Redacción Azteca UNO

Semana 7, arranca la serie por la Supervivencia.
Hombres rojos en riesgo.
Mujeres azules en peligro.
Pato y Yahel abren la competencia en el circuito del Fin del Mundo.
El clavadista entrega el primer punto rojo.
Yamileth hace su mejor esfuerzo en la pista.
Pero Liliana entrega el segundo punto azul.
Omar el Charro Negro busca una anotación más para su equipo.
Velociraptor gana la carrera y celebra con una gran pirueta.
Yann Lobito se enfrenta con Emmanuel Chiang.
Comando Chiang celebra su punto colocando el tablero 3 a 2.
Estephanie da su punto y empata el marcador.
Más adelante Power Minion hace Match Point.
Yann Lobito entrega el décimo punto y empata la serie por la Supervivencia.
Chiang sale con todo en el tercer duelo por la Supervivencia.
Pero es Dragón Rojo quien entrega punto.
La tercera Batalla por la Supervivencia termina en relevos.
Valeria entrega el punto definitivo y Famosos ganan la Supervivencia.
Comienza la Batalla por la Permanencia.
Liliana y Fiona abren con el primer enfrentamiento.
Triple Jumper realiza buenos tiros y deja sin una vida a Fiona.
En la segunda ronda Liliana pasa con Roberta.
Roberta gana el punto y se mantiene en 6 vidas.
En su siguiente enfrentamiento Fiona vuelve a perder y se queda con 3 vidas.
Roberta sigue sin perder vidas y realiza una buena carrera.
Es Liliana quien logra quitarle una vida a Roberta.
Fiona busca mantenerse en la competencia.
Pero Roberta demuestra ser una gran competidora y se mantiene en 5 vidas.
Finalmente Fiona pierde su última vida y se despide de la aventura.
La atleta azul se despide de forma emotiva de Exatlón.
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Semana 7, arranca la serie por la Supervivencia.
Hombres rojos en riesgo.
Mujeres azules en peligro.
Pato y Yahel abren la competencia en el circuito del Fin del Mundo.
El clavadista entrega el primer punto rojo.
Yamileth hace su mejor esfuerzo en la pista.
Pero Liliana entrega el segundo punto azul.
Omar el Charro Negro busca una anotación más para su equipo.
Velociraptor gana la carrera y celebra con una gran pirueta.
Yann Lobito se enfrenta con Emmanuel Chiang.
Comando Chiang celebra su punto colocando el tablero 3 a 2.
Estephanie da su punto y empata el marcador.
Más adelante Power Minion hace Match Point.
Yann Lobito entrega el décimo punto y empata la serie por la Supervivencia.
Chiang sale con todo en el tercer duelo por la Supervivencia.
Pero es Dragón Rojo quien entrega punto.
La tercera Batalla por la Supervivencia termina en relevos.
Valeria entrega el punto definitivo y Famosos ganan la Supervivencia.
Comienza la Batalla por la Permanencia.
Liliana y Fiona abren con el primer enfrentamiento.
Triple Jumper realiza buenos tiros y deja sin una vida a Fiona.
En la segunda ronda Liliana pasa con Roberta.
Roberta gana el punto y se mantiene en 6 vidas.
En su siguiente enfrentamiento Fiona vuelve a perder y se queda con 3 vidas.
Roberta sigue sin perder vidas y realiza una buena carrera.
Es Liliana quien logra quitarle una vida a Roberta.
Fiona busca mantenerse en la competencia.
Pero Roberta demuestra ser una gran competidora y se mantiene en 5 vidas.
Finalmente Fiona pierde su última vida y se despide de la aventura.
La atleta azul se despide de forma emotiva de Exatlón.
Semana 7, arranca la serie por la Supervivencia.
Hombres rojos en riesgo.
Mujeres azules en peligro.
Pato y Yahel abren la competencia en el circuito del Fin del Mundo.
El clavadista entrega el primer punto rojo.
Yamileth hace su mejor esfuerzo en la pista.
Pero Liliana entrega el segundo punto azul.
Omar el Charro Negro busca una anotación más para su equipo.
Velociraptor gana la carrera y celebra con una gran pirueta.
Yann Lobito se enfrenta con Emmanuel Chiang.
Comando Chiang celebra su punto colocando el tablero 3 a 2.
Estephanie da su punto y empata el marcador.
Más adelante Power Minion hace Match Point.
Yann Lobito entrega el décimo punto y empata la serie por la Supervivencia.
Chiang sale con todo en el tercer duelo por la Supervivencia.
Pero es Dragón Rojo quien entrega punto.
La tercera Batalla por la Supervivencia termina en relevos.
Valeria entrega el punto definitivo y Famosos ganan la Supervivencia.
Comienza la Batalla por la Permanencia.
Liliana y Fiona abren con el primer enfrentamiento.
Triple Jumper realiza buenos tiros y deja sin una vida a Fiona.
En la segunda ronda Liliana pasa con Roberta.
Roberta gana el punto y se mantiene en 6 vidas.
En su siguiente enfrentamiento Fiona vuelve a perder y se queda con 3 vidas.
Roberta sigue sin perder vidas y realiza una buena carrera.
Es Liliana quien logra quitarle una vida a Roberta.
Fiona busca mantenerse en la competencia.
Pero Roberta demuestra ser una gran competidora y se mantiene en 5 vidas.
Finalmente Fiona pierde su última vida y se despide de la aventura.
La atleta azul se despide de forma emotiva de Exatlón.

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