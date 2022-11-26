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FOTOS | Resumen por Supervivencia del Exatlón 25 noviembre 2022.

Famosos y Contendientes se enfrentan en la segunda serie por la Supervivencia. Azules terminan por enfrentarse en un cardíaco duelo de eliminación.

Por: Redacción Azteca UNO

Los equipos están muy parejos y se jugarán todo por la Supervivencia.
El equipo de Contendientes viene relajado luego de una noche de fiesta.
El equipo de Famosos ya tiene ganada la primera serie por la Supervivencia.
La batalla inicia en el Circuito de la Playa con Fogel y Yann Lobito.
El primer punto lo entrega Fogel para el equipo azul.
Dana y Estephanie lo dan todo en el circuito.
Con emoción, Estephanie entrega el primer punto rojo.
El equipo rojo celebra punto de Black Charro.
Lili y Yamileth van con todo a la pista.
Yami vence a la poderosa Lili con excelentes tiros.
Por su parte, Andrés demuestra ser uno de los atletas más dominantes y entrega punto azul.
Valeria pierde punto contra Bobe en tiros bastante parejos.
La Golden One pide repetir carrera y esta vez gana el punto.
Así es como Dragón Rojo celebra un tiro casi perfecto y haciendo match point.jpg
Es Roberta quien más adelante empata el marcador 8 a 8.
Yamileth vuelve a sorprender dando 3 puntos y la victoria a su equipo.
El equipo de Famosos más que feliz por ganar de nuevo la Supervivencia.
Rosique anuncia a los azules que van al duelo de eliminación.
Pato González es el de menor rendimiento y tiene que re confirmar su lugar en la competencia.
Andrés es uno de los menos votados que tiene que luchar por su lugar.
Emmanuel Chiang también se enfrenta al cardíaco duelo.
La competencia se pone bastante reñida entre los atletas azules de Exatlón.
Comando Chiang y Pato se lo juegan todo y ocupan sus medallas para vidas adicionales.
Malibú se va quedando con menos vidas que Velociraptor.
Andrés y Chiang tienen un emocionante enfrentamiento.
Al final Emmanuel se queda con una vida y lucha por quedarse.
Pato a su vez tiene una sola vida y pelea con todo para quedarse.
Chiang termina por ser el eliminado de Exatlón y se despide de Pato.
Cordillera de Músculos agradece a todo su equipo azul.
Chiang se despide de Rosique y su sueño en Exatlón.
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Los equipos están muy parejos y se jugarán todo por la Supervivencia.
El equipo de Contendientes viene relajado luego de una noche de fiesta.
El equipo de Famosos ya tiene ganada la primera serie por la Supervivencia.
La batalla inicia en el Circuito de la Playa con Fogel y Yann Lobito.
El primer punto lo entrega Fogel para el equipo azul.
Dana y Estephanie lo dan todo en el circuito.
Con emoción, Estephanie entrega el primer punto rojo.
El equipo rojo celebra punto de Black Charro.
Lili y Yamileth van con todo a la pista.
Yami vence a la poderosa Lili con excelentes tiros.
Por su parte, Andrés demuestra ser uno de los atletas más dominantes y entrega punto azul.
Valeria pierde punto contra Bobe en tiros bastante parejos.
La Golden One pide repetir carrera y esta vez gana el punto.
Así es como Dragón Rojo celebra un tiro casi perfecto y haciendo match point.jpg
Es Roberta quien más adelante empata el marcador 8 a 8.
Yamileth vuelve a sorprender dando 3 puntos y la victoria a su equipo.
El equipo de Famosos más que feliz por ganar de nuevo la Supervivencia.
Rosique anuncia a los azules que van al duelo de eliminación.
Pato González es el de menor rendimiento y tiene que re confirmar su lugar en la competencia.
Andrés es uno de los menos votados que tiene que luchar por su lugar.
Emmanuel Chiang también se enfrenta al cardíaco duelo.
La competencia se pone bastante reñida entre los atletas azules de Exatlón.
Comando Chiang y Pato se lo juegan todo y ocupan sus medallas para vidas adicionales.
Malibú se va quedando con menos vidas que Velociraptor.
Andrés y Chiang tienen un emocionante enfrentamiento.
Al final Emmanuel se queda con una vida y lucha por quedarse.
Pato a su vez tiene una sola vida y pelea con todo para quedarse.
Chiang termina por ser el eliminado de Exatlón y se despide de Pato.
Cordillera de Músculos agradece a todo su equipo azul.
Chiang se despide de Rosique y su sueño en Exatlón.
Los equipos están muy parejos y se jugarán todo por la Supervivencia.
El equipo de Contendientes viene relajado luego de una noche de fiesta.
El equipo de Famosos ya tiene ganada la primera serie por la Supervivencia.
La batalla inicia en el Circuito de la Playa con Fogel y Yann Lobito.
El primer punto lo entrega Fogel para el equipo azul.
Dana y Estephanie lo dan todo en el circuito.
Con emoción, Estephanie entrega el primer punto rojo.
El equipo rojo celebra punto de Black Charro.
Lili y Yamileth van con todo a la pista.
Yami vence a la poderosa Lili con excelentes tiros.
Por su parte, Andrés demuestra ser uno de los atletas más dominantes y entrega punto azul.
Valeria pierde punto contra Bobe en tiros bastante parejos.
La Golden One pide repetir carrera y esta vez gana el punto.
Así es como Dragón Rojo celebra un tiro casi perfecto y haciendo match point.jpg
Es Roberta quien más adelante empata el marcador 8 a 8.
Yamileth vuelve a sorprender dando 3 puntos y la victoria a su equipo.
El equipo de Famosos más que feliz por ganar de nuevo la Supervivencia.
Rosique anuncia a los azules que van al duelo de eliminación.
Pato González es el de menor rendimiento y tiene que re confirmar su lugar en la competencia.
Andrés es uno de los menos votados que tiene que luchar por su lugar.
Emmanuel Chiang también se enfrenta al cardíaco duelo.
La competencia se pone bastante reñida entre los atletas azules de Exatlón.
Comando Chiang y Pato se lo juegan todo y ocupan sus medallas para vidas adicionales.
Malibú se va quedando con menos vidas que Velociraptor.
Andrés y Chiang tienen un emocionante enfrentamiento.
Al final Emmanuel se queda con una vida y lucha por quedarse.
Pato a su vez tiene una sola vida y pelea con todo para quedarse.
Chiang termina por ser el eliminado de Exatlón y se despide de Pato.
Cordillera de Músculos agradece a todo su equipo azul.
Chiang se despide de Rosique y su sueño en Exatlón.

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