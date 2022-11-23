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FOTOS | Resumen Supervivencia del Exatlón 22 noviembre 2022.

Famosos y Contendientes se enfrentan en el duelo por la Ventaja. Los Atletas inician la batalla de la primera serie por la Supervivencia en Exatlón.

Por: Redacción Azteca UNO

Rosique da inicio a la Batalla por la Ventaja.
Todos los hombres están en riesgo.
El equipo ganador podrá obtener 10 segundos de ventaja.
Víctor y Fogel son los primeros en enfrentarse en el circuito.
Fly Fogel entrega el primer punto a Contendientes.
Tzasna y Dana realizan una buena carrera.
Dana se lleva el segundo punto azul.
Es en la tercera carrera en la que Yann entrega el primer punto rojo.
Valeria le gana a Liliana y empata el marcador dos a dos.
Defender Mexican celebra otro punto para Famosos.
Fogel hace su mejor esfuerzo en el circuito.
Es Yann Lobo quien vuelve a dar punto y deja el marcador cinco a dos.
La última carrera la lleva Tzasna.
Dana quiere evitar la victoria de sus rivales.
Anaconda da el punto definitivo por la Ventaja.
Inicia la primera serie por la Supervivencia.
Contendientes no quieren perder a otro integrante.
Rojos ganaron la ventaja y quieren llevarse la primera batalla.jpg
Yahel arranca con todo el circuito.
Malibú entrega el primer punto azul.
Roberta se esfuerza para entregar punto.
Es Anaconda quien da el primer punto rojo.
La competencia se va poniendo pareja.
Yann empata el marcados cuatro a cuatro.
Liliana intenta dar punto para Contendientes.
Valeria demuestra por qué ganó la Golden One y entrega punto a Famosos.
La competencia termina en relevos y Mayran pasa con Josué.
Liliana y Velociraptor hacen dúo para ganar.
Josué y Mayran ganan los relevos.
Famosos se llevan la primera serie por la Supervivencia.
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Rosique da inicio a la Batalla por la Ventaja.
Todos los hombres están en riesgo.
El equipo ganador podrá obtener 10 segundos de ventaja.
Víctor y Fogel son los primeros en enfrentarse en el circuito.
Fly Fogel entrega el primer punto a Contendientes.
Tzasna y Dana realizan una buena carrera.
Dana se lleva el segundo punto azul.
Es en la tercera carrera en la que Yann entrega el primer punto rojo.
Valeria le gana a Liliana y empata el marcador dos a dos.
Defender Mexican celebra otro punto para Famosos.
Fogel hace su mejor esfuerzo en el circuito.
Es Yann Lobo quien vuelve a dar punto y deja el marcador cinco a dos.
La última carrera la lleva Tzasna.
Dana quiere evitar la victoria de sus rivales.
Anaconda da el punto definitivo por la Ventaja.
Inicia la primera serie por la Supervivencia.
Contendientes no quieren perder a otro integrante.
Rojos ganaron la ventaja y quieren llevarse la primera batalla.jpg
Yahel arranca con todo el circuito.
Malibú entrega el primer punto azul.
Roberta se esfuerza para entregar punto.
Es Anaconda quien da el primer punto rojo.
La competencia se va poniendo pareja.
Yann empata el marcados cuatro a cuatro.
Liliana intenta dar punto para Contendientes.
Valeria demuestra por qué ganó la Golden One y entrega punto a Famosos.
La competencia termina en relevos y Mayran pasa con Josué.
Liliana y Velociraptor hacen dúo para ganar.
Josué y Mayran ganan los relevos.
Famosos se llevan la primera serie por la Supervivencia.
Rosique da inicio a la Batalla por la Ventaja.
Todos los hombres están en riesgo.
El equipo ganador podrá obtener 10 segundos de ventaja.
Víctor y Fogel son los primeros en enfrentarse en el circuito.
Fly Fogel entrega el primer punto a Contendientes.
Tzasna y Dana realizan una buena carrera.
Dana se lleva el segundo punto azul.
Es en la tercera carrera en la que Yann entrega el primer punto rojo.
Valeria le gana a Liliana y empata el marcador dos a dos.
Defender Mexican celebra otro punto para Famosos.
Fogel hace su mejor esfuerzo en el circuito.
Es Yann Lobo quien vuelve a dar punto y deja el marcador cinco a dos.
La última carrera la lleva Tzasna.
Dana quiere evitar la victoria de sus rivales.
Anaconda da el punto definitivo por la Ventaja.
Inicia la primera serie por la Supervivencia.
Contendientes no quieren perder a otro integrante.
Rojos ganaron la ventaja y quieren llevarse la primera batalla.jpg
Yahel arranca con todo el circuito.
Malibú entrega el primer punto azul.
Roberta se esfuerza para entregar punto.
Es Anaconda quien da el primer punto rojo.
La competencia se va poniendo pareja.
Yann empata el marcados cuatro a cuatro.
Liliana intenta dar punto para Contendientes.
Valeria demuestra por qué ganó la Golden One y entrega punto a Famosos.
La competencia termina en relevos y Mayran pasa con Josué.
Liliana y Velociraptor hacen dúo para ganar.
Josué y Mayran ganan los relevos.
Famosos se llevan la primera serie por la Supervivencia.

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