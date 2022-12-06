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FOTOS | Resumen Torneo de Futbol del Exatlón 5 diciembre 2022.

Famosos y Contendientes luchan por quedarse en la Villa 360. Inicia el Torneo de Futbol del Exatlón donde debuta el equipo de Leyendas con grandes particpantes.

Por: Redacción Azteca UNO

1 Inicia la competencia por la Villa 360. ¡Rojos atacan!.jpg
2 Contendientes defiende el territorio.jpg
3 Omar se hace acreedor a la Golden One.jpg
4 Josué abre el circuito de Escape Submarino.jpg
5 Fogel llega con todo a la línea de tiro.jpg
6 Pero el hombre bazuca con su tiro de poder y se lleva el primer punto.jpg
7 Dana gana ventaja en la carrera por el circuito.jpg
8 Mayran entrega el segundo punto rojo.jpg
9 Es en la tercer carrera que Andrés entrega el primer punto azul.jpg
10 Liliana y Estephanie tienen una carrera bastante pareja.jpg
11 Hay empate de azules 2 a 2.jpg
12 Yahel coloca el marcador 5 a 2.jpg
13 Sky4 reduce la ventaja de los rojos y entregar el tercer punto azul.jpg
14 La competencia se va a relevos en un reñido duelo.jpg
15 Contendientes se queda con la Villa 360.jpg
16 La Máxima Autoridad anuncia el esperado torneo de fútbol en Exatlón.jpg
17 Llegan las Leyendas al torneo para enfrentarse contra azules y rojos.jpg
18 Tadeo se une al equipo de Contendientes.jpg
19 Ofelia se queda en el equipo rojo.jpg
20 Al primer encuentro salen contendientes y Famosos.jpg
21 Ofelia llega con todo y entrega el primer gol a su equipo.jpg
22 Yahel aprovecha que Malibú estaba fuera de la portería y mete el segundo gol.jpg
23 Llega el enfrentamiento de Rojos y Leyendas.jpg
23 Mario realiza buenas jugadas contra los rojos.jpg
25 El marcador se coloca 1 a 1.jpg
26 Los equipos se van a penaltis y ganan las Leyendas.jpg
27 Se enfrentan Azules y Leyendas y Tadeo entrega el primer gol.jpg
28 Mario Orozco mete dos goles contra Contendientes.jpg
29 Andrea termina lesionada tras fuerte caída.jpg
30 Las Leyendas se llevan la noche y arrasan con los Azules.jpg
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1 Inicia la competencia por la Villa 360. ¡Rojos atacan!.jpg
2 Contendientes defiende el territorio.jpg
3 Omar se hace acreedor a la Golden One.jpg
4 Josué abre el circuito de Escape Submarino.jpg
5 Fogel llega con todo a la línea de tiro.jpg
6 Pero el hombre bazuca con su tiro de poder y se lleva el primer punto.jpg
7 Dana gana ventaja en la carrera por el circuito.jpg
8 Mayran entrega el segundo punto rojo.jpg
9 Es en la tercer carrera que Andrés entrega el primer punto azul.jpg
10 Liliana y Estephanie tienen una carrera bastante pareja.jpg
11 Hay empate de azules 2 a 2.jpg
12 Yahel coloca el marcador 5 a 2.jpg
13 Sky4 reduce la ventaja de los rojos y entregar el tercer punto azul.jpg
14 La competencia se va a relevos en un reñido duelo.jpg
15 Contendientes se queda con la Villa 360.jpg
16 La Máxima Autoridad anuncia el esperado torneo de fútbol en Exatlón.jpg
17 Llegan las Leyendas al torneo para enfrentarse contra azules y rojos.jpg
18 Tadeo se une al equipo de Contendientes.jpg
19 Ofelia se queda en el equipo rojo.jpg
20 Al primer encuentro salen contendientes y Famosos.jpg
21 Ofelia llega con todo y entrega el primer gol a su equipo.jpg
22 Yahel aprovecha que Malibú estaba fuera de la portería y mete el segundo gol.jpg
23 Llega el enfrentamiento de Rojos y Leyendas.jpg
23 Mario realiza buenas jugadas contra los rojos.jpg
25 El marcador se coloca 1 a 1.jpg
26 Los equipos se van a penaltis y ganan las Leyendas.jpg
27 Se enfrentan Azules y Leyendas y Tadeo entrega el primer gol.jpg
28 Mario Orozco mete dos goles contra Contendientes.jpg
29 Andrea termina lesionada tras fuerte caída.jpg
30 Las Leyendas se llevan la noche y arrasan con los Azules.jpg
1 Inicia la competencia por la Villa 360. ¡Rojos atacan!.jpg
2 Contendientes defiende el territorio.jpg
3 Omar se hace acreedor a la Golden One.jpg
4 Josué abre el circuito de Escape Submarino.jpg
5 Fogel llega con todo a la línea de tiro.jpg
6 Pero el hombre bazuca con su tiro de poder y se lleva el primer punto.jpg
7 Dana gana ventaja en la carrera por el circuito.jpg
8 Mayran entrega el segundo punto rojo.jpg
9 Es en la tercer carrera que Andrés entrega el primer punto azul.jpg
10 Liliana y Estephanie tienen una carrera bastante pareja.jpg
11 Hay empate de azules 2 a 2.jpg
12 Yahel coloca el marcador 5 a 2.jpg
13 Sky4 reduce la ventaja de los rojos y entregar el tercer punto azul.jpg
14 La competencia se va a relevos en un reñido duelo.jpg
15 Contendientes se queda con la Villa 360.jpg
16 La Máxima Autoridad anuncia el esperado torneo de fútbol en Exatlón.jpg
17 Llegan las Leyendas al torneo para enfrentarse contra azules y rojos.jpg
18 Tadeo se une al equipo de Contendientes.jpg
19 Ofelia se queda en el equipo rojo.jpg
20 Al primer encuentro salen contendientes y Famosos.jpg
21 Ofelia llega con todo y entrega el primer gol a su equipo.jpg
22 Yahel aprovecha que Malibú estaba fuera de la portería y mete el segundo gol.jpg
23 Llega el enfrentamiento de Rojos y Leyendas.jpg
23 Mario realiza buenas jugadas contra los rojos.jpg
25 El marcador se coloca 1 a 1.jpg
26 Los equipos se van a penaltis y ganan las Leyendas.jpg
27 Se enfrentan Azules y Leyendas y Tadeo entrega el primer gol.jpg
28 Mario Orozco mete dos goles contra Contendientes.jpg
29 Andrea termina lesionada tras fuerte caída.jpg
30 Las Leyendas se llevan la noche y arrasan con los Azules.jpg

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