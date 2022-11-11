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FOTOS | Resumen por Villa 360 del Exatlón México 10 noviembre 2022.

Famosos y Contendientes se enfrentaron en un emocionante juego de BalónMano en la Exa-Arena y más tarde se enfrentaron por la Villa 360 del Exatlón

Por: Redacción Azteca UNO

Rosique dio la bienvenida a los atletas en la Exa-Arena.
El ganador del juego escogerá a dos fans para viajar a República Dominicana.
Un fan hombre y una fan mujer conocerán a sus atletas favoritos.
Los atletas entraron con todo a la Exa-Arena para jugar BalónMano.
Velociraptor tomó la delantera y dio el primer punto a Contendientes.
Andrea toma el balón y se defiende de Estephanie Solis.
Sky Four realiza buenas jugadas y entrega punto a los azules.
Yetus Prime defiende muy bien la portería de los cañonazos.
Omar detiene el ataque azul y entrega el primer punto a Famosos.
Fiona y Yann Lobo entran al juego.
Vìctor intenta bloquear el avance de Emmanuel en la Exa-Arena.
Famosos y Contendientes juegan el segundo set.
Azules vuelve a tomar la delantera y Emmanuel Chiang entrega el primer punto.
Contendientes celebran su triunfo del día.
Azules ganan el set y la competencia del BalónMano en la Exa-Arena.
Inicia la batalla por la Villa 360 del Exatlón.
Azules quieren dejar Barracas.
Famosos defienden la Villa 360.
El primer duelo es entre Fogel y Josué.
Fogel entrega el primer punto a Contendientes.
Valeria toma la delantera frente a Fiona y entrega primer punto rojo.
Yahel llega primero a la línea de tiro.
Yetus realiza mejores tiros que Yahel.
Arturo entrega el segundo punto para Contendientes.
Andrea da su mejor esfuerzo en el circuito.
Tzasna hace tiros perfectos y empata el juego 2 a 2.
Azules toma la delantera en la competencia.
Omar pierde su punto contra Emmanuel Chiang.
Azules gana con un marcador de 9 a 6 sobre Famosos.
Sky Four entrega la victoria a su equipo.
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Rosique dio la bienvenida a los atletas en la Exa-Arena.
El ganador del juego escogerá a dos fans para viajar a República Dominicana.
Un fan hombre y una fan mujer conocerán a sus atletas favoritos.
Los atletas entraron con todo a la Exa-Arena para jugar BalónMano.
Velociraptor tomó la delantera y dio el primer punto a Contendientes.
Andrea toma el balón y se defiende de Estephanie Solis.
Sky Four realiza buenas jugadas y entrega punto a los azules.
Yetus Prime defiende muy bien la portería de los cañonazos.
Omar detiene el ataque azul y entrega el primer punto a Famosos.
Fiona y Yann Lobo entran al juego.
Vìctor intenta bloquear el avance de Emmanuel en la Exa-Arena.
Famosos y Contendientes juegan el segundo set.
Azules vuelve a tomar la delantera y Emmanuel Chiang entrega el primer punto.
Contendientes celebran su triunfo del día.
Azules ganan el set y la competencia del BalónMano en la Exa-Arena.
Inicia la batalla por la Villa 360 del Exatlón.
Azules quieren dejar Barracas.
Famosos defienden la Villa 360.
El primer duelo es entre Fogel y Josué.
Fogel entrega el primer punto a Contendientes.
Valeria toma la delantera frente a Fiona y entrega primer punto rojo.
Yahel llega primero a la línea de tiro.
Yetus realiza mejores tiros que Yahel.
Arturo entrega el segundo punto para Contendientes.
Andrea da su mejor esfuerzo en el circuito.
Tzasna hace tiros perfectos y empata el juego 2 a 2.
Azules toma la delantera en la competencia.
Omar pierde su punto contra Emmanuel Chiang.
Azules gana con un marcador de 9 a 6 sobre Famosos.
Sky Four entrega la victoria a su equipo.
Rosique dio la bienvenida a los atletas en la Exa-Arena.
El ganador del juego escogerá a dos fans para viajar a República Dominicana.
Un fan hombre y una fan mujer conocerán a sus atletas favoritos.
Los atletas entraron con todo a la Exa-Arena para jugar BalónMano.
Velociraptor tomó la delantera y dio el primer punto a Contendientes.
Andrea toma el balón y se defiende de Estephanie Solis.
Sky Four realiza buenas jugadas y entrega punto a los azules.
Yetus Prime defiende muy bien la portería de los cañonazos.
Omar detiene el ataque azul y entrega el primer punto a Famosos.
Fiona y Yann Lobo entran al juego.
Vìctor intenta bloquear el avance de Emmanuel en la Exa-Arena.
Famosos y Contendientes juegan el segundo set.
Azules vuelve a tomar la delantera y Emmanuel Chiang entrega el primer punto.
Contendientes celebran su triunfo del día.
Azules ganan el set y la competencia del BalónMano en la Exa-Arena.
Inicia la batalla por la Villa 360 del Exatlón.
Azules quieren dejar Barracas.
Famosos defienden la Villa 360.
El primer duelo es entre Fogel y Josué.
Fogel entrega el primer punto a Contendientes.
Valeria toma la delantera frente a Fiona y entrega primer punto rojo.
Yahel llega primero a la línea de tiro.
Yetus realiza mejores tiros que Yahel.
Arturo entrega el segundo punto para Contendientes.
Andrea da su mejor esfuerzo en el circuito.
Tzasna hace tiros perfectos y empata el juego 2 a 2.
Azules toma la delantera en la competencia.
Omar pierde su punto contra Emmanuel Chiang.
Azules gana con un marcador de 9 a 6 sobre Famosos.
Sky Four entrega la victoria a su equipo.

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