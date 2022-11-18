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FOTOS | Resumen Villa 360 Exatlón México 17 noviembre 2022.

Hombres azules y rojos se enfrentan en la prueba contrarreloj por la Medalla Varonil. Famosos y Contendientes juegan para ganar la Villa 360 del Exatlón.

Por: Redacción Azteca UNO

La Máxima Autoridad inicia el contrarreloj por la Medalla Varonil.
Fly Fogel abre la pista y termina con un buen tiempo.
Comando Chiang no se queda atrás y hace mejor tiempo que su compañero azul.
Es turno de los rojos y Víctor también logra un gran tiempo.
Es turno de Black Charro quien por una pequeña diferencia se coloca encima de Fogel.
Josué pasa por el circuito de Fuerza Centrífuga de gran manera.
Dragón rojo hace tiempazo y se posiciona en primer lugar del marcador.
Llega el turno de Pato quien finaliza en tercer lugar sacando a Fogel de la competencia.
Yann Lobo es el séptimo en pasar por el circuito.
Lobito empata el tiempo de Omar y quedan en la misma posición en el marcador.
Velociraptor demuestra lo suyo la pista y llega con gran tiempo.
En línea de tiro Andrés deja fuera a Omar y Yann.
Yahel es el último en pasar por el circuito.
El atleta no logra tirar los tótems a tiempo y queda fuera.
En la segunda ronda Andrés logra el oro, Josué la plata y Emmanuel el bronce.
¡3,2,1, que inice el Exatlón!.
Rojos atacan, quieren recuperar la Villa.
Azules defienden, no dejarán ir la Villa 360 tan fácil.
Cordillera de músculos y Yann Lobo se enfrentar en la primera carrera.
Comando Chiang entrega el primer punto azul.
Fiona y Estephanie se enfrentan en línea de tiro y el punto es rojo.
Pato hace una buena carrera y llega primero a encestar.
Sin embargo Omar tiene mejor tino y anota para Famosos.
Valeria logra anotar y coloca la competencia tres a dos.
Dragón rojo se enfrenta con Velociraptor y es punto para Famosos.
Sky4 tiene un gran festejo al obtener el segundo punto azul.
Famosos se mantienen arriba del marcado y Yann lo coloca ocho a tres.
Liliana da vida a su equipo y entrega el cuarto punto azul.
Omar logra el match point para famosos.
Al final Valeria entrega la victoria definitiva a Famosos.
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La Máxima Autoridad inicia el contrarreloj por la Medalla Varonil.
Fly Fogel abre la pista y termina con un buen tiempo.
Comando Chiang no se queda atrás y hace mejor tiempo que su compañero azul.
Es turno de los rojos y Víctor también logra un gran tiempo.
Es turno de Black Charro quien por una pequeña diferencia se coloca encima de Fogel.
Josué pasa por el circuito de Fuerza Centrífuga de gran manera.
Dragón rojo hace tiempazo y se posiciona en primer lugar del marcador.
Llega el turno de Pato quien finaliza en tercer lugar sacando a Fogel de la competencia.
Yann Lobo es el séptimo en pasar por el circuito.
Lobito empata el tiempo de Omar y quedan en la misma posición en el marcador.
Velociraptor demuestra lo suyo la pista y llega con gran tiempo.
En línea de tiro Andrés deja fuera a Omar y Yann.
Yahel es el último en pasar por el circuito.
El atleta no logra tirar los tótems a tiempo y queda fuera.
En la segunda ronda Andrés logra el oro, Josué la plata y Emmanuel el bronce.
¡3,2,1, que inice el Exatlón!.
Rojos atacan, quieren recuperar la Villa.
Azules defienden, no dejarán ir la Villa 360 tan fácil.
Cordillera de músculos y Yann Lobo se enfrentar en la primera carrera.
Comando Chiang entrega el primer punto azul.
Fiona y Estephanie se enfrentan en línea de tiro y el punto es rojo.
Pato hace una buena carrera y llega primero a encestar.
Sin embargo Omar tiene mejor tino y anota para Famosos.
Valeria logra anotar y coloca la competencia tres a dos.
Dragón rojo se enfrenta con Velociraptor y es punto para Famosos.
Sky4 tiene un gran festejo al obtener el segundo punto azul.
Famosos se mantienen arriba del marcado y Yann lo coloca ocho a tres.
Liliana da vida a su equipo y entrega el cuarto punto azul.
Omar logra el match point para famosos.
Al final Valeria entrega la victoria definitiva a Famosos.
La Máxima Autoridad inicia el contrarreloj por la Medalla Varonil.
Fly Fogel abre la pista y termina con un buen tiempo.
Comando Chiang no se queda atrás y hace mejor tiempo que su compañero azul.
Es turno de los rojos y Víctor también logra un gran tiempo.
Es turno de Black Charro quien por una pequeña diferencia se coloca encima de Fogel.
Josué pasa por el circuito de Fuerza Centrífuga de gran manera.
Dragón rojo hace tiempazo y se posiciona en primer lugar del marcador.
Llega el turno de Pato quien finaliza en tercer lugar sacando a Fogel de la competencia.
Yann Lobo es el séptimo en pasar por el circuito.
Lobito empata el tiempo de Omar y quedan en la misma posición en el marcador.
Velociraptor demuestra lo suyo la pista y llega con gran tiempo.
En línea de tiro Andrés deja fuera a Omar y Yann.
Yahel es el último en pasar por el circuito.
El atleta no logra tirar los tótems a tiempo y queda fuera.
En la segunda ronda Andrés logra el oro, Josué la plata y Emmanuel el bronce.
¡3,2,1, que inice el Exatlón!.
Rojos atacan, quieren recuperar la Villa.
Azules defienden, no dejarán ir la Villa 360 tan fácil.
Cordillera de músculos y Yann Lobo se enfrentar en la primera carrera.
Comando Chiang entrega el primer punto azul.
Fiona y Estephanie se enfrentan en línea de tiro y el punto es rojo.
Pato hace una buena carrera y llega primero a encestar.
Sin embargo Omar tiene mejor tino y anota para Famosos.
Valeria logra anotar y coloca la competencia tres a dos.
Dragón rojo se enfrenta con Velociraptor y es punto para Famosos.
Sky4 tiene un gran festejo al obtener el segundo punto azul.
Famosos se mantienen arriba del marcado y Yann lo coloca ocho a tres.
Liliana da vida a su equipo y entrega el cuarto punto azul.
Omar logra el match point para famosos.
Al final Valeria entrega la victoria definitiva a Famosos.

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