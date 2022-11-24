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FOTOS | Resumen por la Villa 360 del Exatlón 24 noviembre 2022.

Los hombres juegan por la Medalla Varonil. Famosos y Contendientes se enfrentan en una emocionante batalla por la Villa 360 en el circuito del Exatlón City.

Por: Redacción Azteca UNO

Arranca la competencia por la Medalla Varonil del Exatlón.
Víctor abre el Circuito.
Mexican Defender realiza sus tiros pero hace mucho tiempo.
Yahel sale dispuesto para ganar medalla.
El clavadista logra mejor tiempo y de momento se coloca en primer lugar.
Dragón Rojo viene con un gran poderío.
Josué hace buen tiempo y manda a Yahel a segundo lugar en la tabla.
Black Charro logra tiempazo y sube hasta arriba en el marcador de Exatlón.
Durante el turno de Comando Chiang se posiciona en cuarto lugar.
Pato hace una buena carrera pero no logra un buen tiempo en los tiros.
Llega el turno de Andrés que se coloca en tercer lugar en la tabla.
Fogel se pasa del tiempo a vencer y es descalificado.
La última carrera la realiza Yann Lobo.
Yann Lobo queda descalificado por tiempo.
En la segunda ronda Chiang hace tiros perfectos.
Omar gana bronce, Josué plata y Chiang se lleva el oro.
Empieza la batalla por la Villa 360 del Exatlón.
Azules defienden y no quieren perder el territorio.
Rojos atacan y quieren ganarse una noche de pelis con palomitas.
Víctor y Emmanuel abren el Exatlón City y es punto para azules.
Roberta va por su punto.
Pero es Estephanie quien da el primer punto rojo.
Velociraptor y Yann se enfrentan y es punto azul.
Dana termina molesta en su carrera por tirar el tótem rojo.
Los rojos tienen match point y Lili evita su victoria.
Valeria va con todo para ganar la Villa.
Bobe sorprende y empata el marcador 9 a 9.
La carrera se va a relevos en un emocionante duelo.
Black Charro entrega el punto de la victoria definitiva.
Famosos se van a la Villa 360 del Exatlón.
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Arranca la competencia por la Medalla Varonil del Exatlón.
Víctor abre el Circuito.
Mexican Defender realiza sus tiros pero hace mucho tiempo.
Yahel sale dispuesto para ganar medalla.
El clavadista logra mejor tiempo y de momento se coloca en primer lugar.
Dragón Rojo viene con un gran poderío.
Josué hace buen tiempo y manda a Yahel a segundo lugar en la tabla.
Black Charro logra tiempazo y sube hasta arriba en el marcador de Exatlón.
Durante el turno de Comando Chiang se posiciona en cuarto lugar.
Pato hace una buena carrera pero no logra un buen tiempo en los tiros.
Llega el turno de Andrés que se coloca en tercer lugar en la tabla.
Fogel se pasa del tiempo a vencer y es descalificado.
La última carrera la realiza Yann Lobo.
Yann Lobo queda descalificado por tiempo.
En la segunda ronda Chiang hace tiros perfectos.
Omar gana bronce, Josué plata y Chiang se lleva el oro.
Empieza la batalla por la Villa 360 del Exatlón.
Azules defienden y no quieren perder el territorio.
Rojos atacan y quieren ganarse una noche de pelis con palomitas.
Víctor y Emmanuel abren el Exatlón City y es punto para azules.
Roberta va por su punto.
Pero es Estephanie quien da el primer punto rojo.
Velociraptor y Yann se enfrentan y es punto azul.
Dana termina molesta en su carrera por tirar el tótem rojo.
Los rojos tienen match point y Lili evita su victoria.
Valeria va con todo para ganar la Villa.
Bobe sorprende y empata el marcador 9 a 9.
La carrera se va a relevos en un emocionante duelo.
Black Charro entrega el punto de la victoria definitiva.
Famosos se van a la Villa 360 del Exatlón.
Arranca la competencia por la Medalla Varonil del Exatlón.
Víctor abre el Circuito.
Mexican Defender realiza sus tiros pero hace mucho tiempo.
Yahel sale dispuesto para ganar medalla.
El clavadista logra mejor tiempo y de momento se coloca en primer lugar.
Dragón Rojo viene con un gran poderío.
Josué hace buen tiempo y manda a Yahel a segundo lugar en la tabla.
Black Charro logra tiempazo y sube hasta arriba en el marcador de Exatlón.
Durante el turno de Comando Chiang se posiciona en cuarto lugar.
Pato hace una buena carrera pero no logra un buen tiempo en los tiros.
Llega el turno de Andrés que se coloca en tercer lugar en la tabla.
Fogel se pasa del tiempo a vencer y es descalificado.
La última carrera la realiza Yann Lobo.
Yann Lobo queda descalificado por tiempo.
En la segunda ronda Chiang hace tiros perfectos.
Omar gana bronce, Josué plata y Chiang se lleva el oro.
Empieza la batalla por la Villa 360 del Exatlón.
Azules defienden y no quieren perder el territorio.
Rojos atacan y quieren ganarse una noche de pelis con palomitas.
Víctor y Emmanuel abren el Exatlón City y es punto para azules.
Roberta va por su punto.
Pero es Estephanie quien da el primer punto rojo.
Velociraptor y Yann se enfrentan y es punto azul.
Dana termina molesta en su carrera por tirar el tótem rojo.
Los rojos tienen match point y Lili evita su victoria.
Valeria va con todo para ganar la Villa.
Bobe sorprende y empata el marcador 9 a 9.
La carrera se va a relevos en un emocionante duelo.
Black Charro entrega el punto de la victoria definitiva.
Famosos se van a la Villa 360 del Exatlón.

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