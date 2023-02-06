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FOTOS | Resumen por la Villa 360 del Exatlón All Star 6 febrero 2023.

Los mejores atletas rojos y azules regresaron para enfrentarse en un reñido duelo por la Villa 360 del Exatlón All Star. ¡Los equipos fueron por todo!

Por: Redacción Azteca UNO

1 Arranca el gran estreno de Exatlón All Star, con lo mejor de lo mejor.jpg
3 Los azules han ganado las últimas temporadas y lo darán todo porque así continúe.jpg
3 Los mejores atletas rojos están listos para que la temporada se pinte escarlata.jpg
4 Red Dragon está de regreso para la revancha.jpg
5 Keno sale en la primera carrera con todo el power.jpg
6 Josué ya viene preparado y entrega el primer punto rojo.jpg
7 Sniper viene a demostrar por qué es una de las grandes leyendas.jpg
8 Valeria estuvo a punto de llevarse el trofeo y viene por más.jpg
9 Evelyn entrega el primer punto azul.jpg
10 Andrés sale en la tercera carrera a demostrar por qué es el campeón vigente.jpg
11 Black Charro viene a dejarlo todo en cada circuito.jpg
12 Velociraptor festeja su punto al equipo.jpg
13 Mati, la atleta más dominante se enfrenta en un reñido duelo contra Lili.jpg
14 El punto se lo lleva la flamante campeona de Exatlón.jpg
15 Azules festejan el punto de Triple Jumper.jpg
16 La Bestia, el hombre con más semanas en Exatlón sale a la pista.jpg
17 El olímpico Lino Muñoz trae una cuenta pendiente en el Exatlón.jpg
18 El atleta rojo entrega el segundo punto a su equipo.jpg
19 Natali quedó en tercer lugar en su temporada y viene por más en All Star.jpg
20 Al circuito sale Dynamom, lista para triunfar.jpg
21 Natali Brito entrega al cuarto punto azul.jpg
22 La leyenda Black Panther se enfrenta en un duelo reñido con Koke.jpg
23 El Hechicero del aire da un punto más al marcador azul.jpg
24 Valery festeja su triunfo contra Tzasna.jpg
25 Una vez más Josué realiza su festejo de Súper Nova Titánica.jpg
26 Marysol y Jazmín se enfrentan y es la azul quien entrega el séptimo punto azul.jpg
28 Dan está de regreso y confiado en que llegará más lejos en la competencia.jpg
27 Azules están en situación de match point.jpg
El equipo celebra su triunfo.
30 Liliana entrega el punto de la victoria y azules se llevan la villa 360 de Exatlón All Star.jpg
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1 Arranca el gran estreno de Exatlón All Star, con lo mejor de lo mejor.jpg
3 Los azules han ganado las últimas temporadas y lo darán todo porque así continúe.jpg
3 Los mejores atletas rojos están listos para que la temporada se pinte escarlata.jpg
4 Red Dragon está de regreso para la revancha.jpg
5 Keno sale en la primera carrera con todo el power.jpg
6 Josué ya viene preparado y entrega el primer punto rojo.jpg
7 Sniper viene a demostrar por qué es una de las grandes leyendas.jpg
8 Valeria estuvo a punto de llevarse el trofeo y viene por más.jpg
9 Evelyn entrega el primer punto azul.jpg
10 Andrés sale en la tercera carrera a demostrar por qué es el campeón vigente.jpg
11 Black Charro viene a dejarlo todo en cada circuito.jpg
12 Velociraptor festeja su punto al equipo.jpg
13 Mati, la atleta más dominante se enfrenta en un reñido duelo contra Lili.jpg
14 El punto se lo lleva la flamante campeona de Exatlón.jpg
15 Azules festejan el punto de Triple Jumper.jpg
16 La Bestia, el hombre con más semanas en Exatlón sale a la pista.jpg
17 El olímpico Lino Muñoz trae una cuenta pendiente en el Exatlón.jpg
18 El atleta rojo entrega el segundo punto a su equipo.jpg
19 Natali quedó en tercer lugar en su temporada y viene por más en All Star.jpg
20 Al circuito sale Dynamom, lista para triunfar.jpg
21 Natali Brito entrega al cuarto punto azul.jpg
22 La leyenda Black Panther se enfrenta en un duelo reñido con Koke.jpg
23 El Hechicero del aire da un punto más al marcador azul.jpg
24 Valery festeja su triunfo contra Tzasna.jpg
25 Una vez más Josué realiza su festejo de Súper Nova Titánica.jpg
26 Marysol y Jazmín se enfrentan y es la azul quien entrega el séptimo punto azul.jpg
28 Dan está de regreso y confiado en que llegará más lejos en la competencia.jpg
27 Azules están en situación de match point.jpg
El equipo celebra su triunfo.
30 Liliana entrega el punto de la victoria y azules se llevan la villa 360 de Exatlón All Star.jpg
1 Arranca el gran estreno de Exatlón All Star, con lo mejor de lo mejor.jpg
3 Los azules han ganado las últimas temporadas y lo darán todo porque así continúe.jpg
3 Los mejores atletas rojos están listos para que la temporada se pinte escarlata.jpg
4 Red Dragon está de regreso para la revancha.jpg
5 Keno sale en la primera carrera con todo el power.jpg
6 Josué ya viene preparado y entrega el primer punto rojo.jpg
7 Sniper viene a demostrar por qué es una de las grandes leyendas.jpg
8 Valeria estuvo a punto de llevarse el trofeo y viene por más.jpg
9 Evelyn entrega el primer punto azul.jpg
10 Andrés sale en la tercera carrera a demostrar por qué es el campeón vigente.jpg
11 Black Charro viene a dejarlo todo en cada circuito.jpg
12 Velociraptor festeja su punto al equipo.jpg
13 Mati, la atleta más dominante se enfrenta en un reñido duelo contra Lili.jpg
14 El punto se lo lleva la flamante campeona de Exatlón.jpg
15 Azules festejan el punto de Triple Jumper.jpg
16 La Bestia, el hombre con más semanas en Exatlón sale a la pista.jpg
17 El olímpico Lino Muñoz trae una cuenta pendiente en el Exatlón.jpg
18 El atleta rojo entrega el segundo punto a su equipo.jpg
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20 Al circuito sale Dynamom, lista para triunfar.jpg
21 Natali Brito entrega al cuarto punto azul.jpg
22 La leyenda Black Panther se enfrenta en un duelo reñido con Koke.jpg
23 El Hechicero del aire da un punto más al marcador azul.jpg
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