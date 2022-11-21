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FOTOS | Resumen por Villa 360 del Exatlón 21 noviembre 2022.

Los atletas se enfrentan en la Exa-Arena por 5 mil exapoints más otra sorpresa. Famosos defienden la Villa 360 del Exatlón pero azules buscan recuperarla.

Por: Redacción Azteca UNO

Inicia la batalla por los exapoints jugando fútbol.
El equipo ganador además verá el partido de México vs Polonia.
En Famosos Omar está listo para jugar mejor que nunca.
La primera ronda la abren las mujeres rojas y azules.
Valeria entrega el primer gol a su equipo.
Dana defiende muy bien la porteria de Contendientes.
Andrea empata el partido uno a uno.
Estephanie detiene penalti de Sky4.
Roberta y Mayran entran al juego.
Es el turno de los hombres en la cancha.
Black Charro entrega punto para Famosos.
Velociraptor es interceptado por Josué.
Hombres rojos ganan el segundo set y empatan.
Empieza el enfrentamiento mixto y Andrés mete gol.
Famosos intentan detener a Andrés.
Hay supremacía azul y Contendientes gana el juego.
Los atletas dan la bienvenida a los ganadores de Pasaporte Exatlón.
Melissa y Diego convivirán con sus atletas favoritos.
Inicia la batalla por la Villa 360.
Yahel inicia el circuito.
Emmanuel y Yahel se enfrentan el línea de tiro.
Comando Chiang entrega primer punto azul.
Anaconda sale con todo en el Circuito de los Tres Niveles.
Triple Jumper entrega el segundo punto azul.
Diego hace su intento con la empanada.
Andrés apoya a Melissa en la línea de tiro.
Más adelante Mexican Defender entrega su victoria.
Mayran y Dana se enfrentan y es punto para azules.
La competencia por la Villa 360 se pone pareja.
Los ganadores son Contendientes con el punto final de Dana.
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Inicia la batalla por los exapoints jugando fútbol.
El equipo ganador además verá el partido de México vs Polonia.
En Famosos Omar está listo para jugar mejor que nunca.
La primera ronda la abren las mujeres rojas y azules.
Valeria entrega el primer gol a su equipo.
Dana defiende muy bien la porteria de Contendientes.
Andrea empata el partido uno a uno.
Estephanie detiene penalti de Sky4.
Roberta y Mayran entran al juego.
Es el turno de los hombres en la cancha.
Black Charro entrega punto para Famosos.
Velociraptor es interceptado por Josué.
Hombres rojos ganan el segundo set y empatan.
Empieza el enfrentamiento mixto y Andrés mete gol.
Famosos intentan detener a Andrés.
Hay supremacía azul y Contendientes gana el juego.
Los atletas dan la bienvenida a los ganadores de Pasaporte Exatlón.
Melissa y Diego convivirán con sus atletas favoritos.
Inicia la batalla por la Villa 360.
Yahel inicia el circuito.
Emmanuel y Yahel se enfrentan el línea de tiro.
Comando Chiang entrega primer punto azul.
Anaconda sale con todo en el Circuito de los Tres Niveles.
Triple Jumper entrega el segundo punto azul.
Diego hace su intento con la empanada.
Andrés apoya a Melissa en la línea de tiro.
Más adelante Mexican Defender entrega su victoria.
Mayran y Dana se enfrentan y es punto para azules.
La competencia por la Villa 360 se pone pareja.
Los ganadores son Contendientes con el punto final de Dana.
Inicia la batalla por los exapoints jugando fútbol.
El equipo ganador además verá el partido de México vs Polonia.
En Famosos Omar está listo para jugar mejor que nunca.
La primera ronda la abren las mujeres rojas y azules.
Valeria entrega el primer gol a su equipo.
Dana defiende muy bien la porteria de Contendientes.
Andrea empata el partido uno a uno.
Estephanie detiene penalti de Sky4.
Roberta y Mayran entran al juego.
Es el turno de los hombres en la cancha.
Black Charro entrega punto para Famosos.
Velociraptor es interceptado por Josué.
Hombres rojos ganan el segundo set y empatan.
Empieza el enfrentamiento mixto y Andrés mete gol.
Famosos intentan detener a Andrés.
Hay supremacía azul y Contendientes gana el juego.
Los atletas dan la bienvenida a los ganadores de Pasaporte Exatlón.
Melissa y Diego convivirán con sus atletas favoritos.
Inicia la batalla por la Villa 360.
Yahel inicia el circuito.
Emmanuel y Yahel se enfrentan el línea de tiro.
Comando Chiang entrega primer punto azul.
Anaconda sale con todo en el Circuito de los Tres Niveles.
Triple Jumper entrega el segundo punto azul.
Diego hace su intento con la empanada.
Andrés apoya a Melissa en la línea de tiro.
Más adelante Mexican Defender entrega su victoria.
Mayran y Dana se enfrentan y es punto para azules.
La competencia por la Villa 360 se pone pareja.
Los ganadores son Contendientes con el punto final de Dana.

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