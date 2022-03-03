FOTOS | Supremacía del equipo azul en Supervivencia Exatlón.

La escuadra roja regresó a La Fortaleza del Exatlón con los ánimos en alto tras haber triunfado en la primera serie por la supervivencia Exatlón. Evelyn Guijarro y Javi Márquez se reunieron en las afueras del campamento para conversar sobre la estrategia del equipo rojo pues han notado que Ana Lago no ha participado en varias batallas.

Antonio Rosique, la máxima autoridad de las tierras y playas del Exatlón, recibió a rojos y azules en el Circuito Dorado para dar inicio a la segunda serie por la supervivencia Exatlón. Rojos desea mantener la ventaja en el marcador global para mandar otro atleta azul a duelo de eliminación.

Después de emocionantes carreras, Javi Márquez se enfrentó contra Pato Araujo quien logró otorgarle el triunfo a la escuadra roja en la primera batalla por supervivencia Exatlón.

Los atletas de la escuadra azul toman la delantera en el marcador de la segunda batalla por la supervivencia Exatlón, los rojos no logran sumar los puntos necesarios para hacerles frente. Finalmente Koke Guerrero le otorgó el triunfo al equipo azul.

