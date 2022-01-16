FOTOS | Trepidante serie por la Supervivencia en el Exatlón.

Al final de la semana 22, los atletas se enfrentaron para salvar a sus compañeras en el circuito de máxima velocidad del Exatlón. Los primeros en correr fueron Tony y Koke, “White Mamba” dio la ventaja a su equipo. Por su parte, los Azules lograron empatar el marcador con el punto que Macky consiguió en la cuarta carrera.

Los Guardianes no querían perder a otro elemento y se esforzaron para dar la vuelta a la batalla hasta quedarse con la victoria.

Para la segunda parte de la serie hubo cambios en la zona de tiro, de nueva cuenta la Resistencia Roja tomó la ventaja, pero algo inesperado sucedió, los Conquistadores llevaron el juego a carrera de relevos y lograron el triunfo. La eliminación del Exatlón se jugó en un duelo cruzado entre Paulina y Mariana.

“Voltage” le arrebató la primera vida a “Bengala”, posteriormente Pau consiguió tres triunfos seguidos hasta dejar a Mariana con 2 vidas, finalmente, la atleta de Guardianes dejó fuera a su rival.