FOTOS | Contundente triunfo de azules en supervivencia Exatlón.

Tras haber triunfado en la Batalla Colosal, los cinco atletas de la escuadra azul viajaron a Punta Cana para vivir la experiencia de carreras de Buggies en Exatlón y se preparan para jugar en la supervivencia.

Ana Lago se reunió con sus compañeros del equipo rojo para que la ayudaran a buscar su anillo de compromiso pues cree que lo perdió. Nataly Gutiérrez regresó de su viaje donde le celebró su cumpleaños a su pequeña hija y reveló que viene con mucha energía para ganar en supervivencia Exatlón.

Antonio Rosique dio la bienvenida a ambos equipos en el circuito de los contenedores para dar inicio a la primera serie de la batalla por la supervivencia del Exatlón.

Después de vibrantes carreras entre rojos y azules, ambos equipos triunfaron en las primeras dos batallas por la supervivencia así que volvieron a enfrentarse en un desempate colosal. Finalmente, los atletas del equipo azul lograron el triunfo absoluto en la primera serie por la supervivencia de Exatlón.

