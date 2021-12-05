FOTOS | Triunfos, derrotas, celebraciones y tristezas en Exatlón.

Los integrantes del equipo rojo de Guardianes se reunieron en las afueras del Campamento del Exatlón tras haber sido derrotados en la primera batalla por La Supervivencia con el final que habían elegido al ganar la batalla por la ventaja del Exatlón.

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Algunos integrantes del equipo azul de Conquistadores se reunieron en la alberca de La Fortaleza del Exatlón para analizar su triunfo contra Guardianes. Yusef Farah reveló ante cámaras que notó complicado el juego pues el equipo rojo tomó la delantera en la primera ronda.

Cardíaco cierre de la serie por Supervivencia Exatlón.

Antonio Rosique recibió a Guardianes y a Conquistadores en el Circuito De Los Contenedores del Exatlón para disputar la segunda batalla de la serie por La Supervivencia donde el equipo azul consiguió la victoria en la primera batalla así que el equipo rojo debe ganar para evitar perder a un integrante.

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El equipo de Conquistadores tomó rápidamente la delantera, sin embargo el equipo rojo de Guardianes poco a poco fue reduciendo la ventaja del equipo azul hasta conseguir el empate y resolverlo en una asombrosa carrera de relevos donde finalmente Ximena Duggan y Koke Guerrero derrotaron a Nataly Gutiérrez y Heber Gallegos en Exatlón.

¿Quién es el eliminado de Exatlón?

Antonio Rosique recibió al equipo rojo de Guardianes para nombrar a los tres atletas que fueron sentenciados al duelo de eliminación de Exatlón. Tres hombres rojos se enfrentan en la pista de máxima velocidad pero solamente dos podrán continuar con su aventura en las tierras y playas del Exatlón.

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Emilio Rodríguez al tener bajo porcentaje automáticamente asiste al duelo de eliminación mientras que Nataly Gutiérrez sentenció a Jahir Ocampo. Finalmente Alan Mendoza fue sentenciado por la mayoría de su equipo en la votación interna.

Después de vibrantes carreras, Jahir Ocampo fue el encargado de ponerle fin a la aventura de Alan Mendoza. Sus compañeros de Exatlón lo despidieron con emotivas palabras y lágrimas en los ojos.

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