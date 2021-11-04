FOTOS: Último encuentro de Leyendas y Nueva Generación de Exatlón.

Guardianes y Conquistadores regresaron a sus zonas de descanso con los ánimos decaídos tras haber sido derrotados en el tercer y último duelo por equipos contra Las Leyendas del Exatlón.

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Paulina Martínez se reunió con sus compañeros para agradecer su apoyo cuando se desmayó al concluir su carrera contra Mati Álvarez. Explicó que tuvo un colapso por la energía proporcionada por la adrenalina causada por el golpe que sufrió durante el circuito.

Leyendas y Nueva Generación en último enfrentamiento de Exatlón.

Antonio Rosique recibió a ambos equipos para iniciar la prueba individual de los juegos del tiempo del Exatlón. Durante las tres competencias que han tenido, los ocho mejores atletas de cada rama tendrán la oportunidad de competir por los cinco mil dólares individuales.

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Después de asombrosas carreras entre los ocho mejores atletas del equipo de Nueva Generación que enfrentaron a Las Leyendas del Exatlón. La batalla individual concluyó con la victoria de David Juárez “La Bestia” en la rama varonil mientras que Nataly Gutiérrez “Dynamom”, triunfó en la rama femenil.

Guardianes y Conquistadores se enfrentan por Supervivencia Exatlón.

Después de la convivencia cruzada entre rojos y azules, Jahir Ocampo pide a sus compañeros apartar la convivencia mientras que Macky González aprovechó las afueras del Campamento para anunciar que no permitirá que sus compañeros vean a los rivales como amigos en Exatlón.

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Después de bastante tiempo, nuevamente Guardianes y Conquistadores se enfrentan en la batalla por La Supervivencia del Exatlón. Rosique recibió a ambos equipos para disputar la primera y más importante competencia de la semana.

Con todas las atletas en riesgo de eliminación, rojos y azules se enfrentaron en la nueva pista del Exatlón, el circuito de la estación de comunicaciones abandonada donde deberán conseguir un máximo de diez puntos para ganar el enfrentamiento.

En una arrasadora competencia, el equipo de Conquistadores consiguió la victoria con un contundente marcador con ocho puntos de ventaja sobre el equipo de Guardianes del Exatlón.

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