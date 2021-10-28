FOTOS: Vibrantes y cardiacas competencias en circuitos de Exatlón.

El equipo de Guardianes regresó victorioso al Campamento pues arrasaron en la Batalla Colosal contra Conquistadores y ganaron la oportunidad de asistir a la casa de terror del Exatlón para permanecer en la fiesta de Halloween.

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Macky González sugirió que redoblen esfuerzos pues necesitan conseguir la mayoría de victorias para evitar situaciones incómodas en el futuro pues Antonio Rosique anunció que el equipo con menor victorias obtiene desventajas y situaciones incómodas.

El equipo de Guardianes fue trasladado al manicomio abandonado de Exatlón para superar algunos acertijos antes de disfrutar de la fiesta de Halloween. Alan Mendoza le reveló a sus compañeros que era muy miedoso y no quería quedarse al final de la fila.

Circuito embrujado y nueva compañera roja en Exatlón.

Antonio Rosique recibió a Guardianes y a Conquistadores en el Circuito De La Mina del Exatlón pero estaba adornado con elementos de Halloween. Además anunció la llegada de Gabriela Espinosa, tiene 24 años de edad, traída directamente desde Cancún, Quintana Roo y es destacada jugadora de Flag Football.

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El equipo de Conquistadores tomó la delantera rápidamente pues busca defender La Fortaleza del Exatlón. El equipo que pierda la batalla por La Fortaleza no asistirá al Campamento del Exatlón ya que pasará la noche en la casa embrujada.

Pese a los esfuerzos del equipo rojo, el equipo de Conquistadores consiguió el triunfo y defendió con éxito La Fortaleza mientras que Guardianes tendrá que dormir en la casa embrujada del Exatlón. Marysol y Alan nuevamente disputaron los mil dólares del Exatlón, donde la atleta azul resultó victoriosa.

Atletas lo entregan todo en batalla por La Supervivencia del Exatlón.

La semana 11 del Exatlón pone en peligro a las mujeres del equipo azul y a los hombres del equipo rojo. Antonio Rosique le dio la bienvenida a ambos equipos para disputar la primera batalla de la serie por La Supervivencia del Exatlón.

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Después de arrasadoras competencias entre rojos y azules, el equipo de Conquistadores consiguió la victoria en la primera batalla por La Supervivencia de Exatlón, además evitará la situación incómoda que deberán afrontar los integrantes del equipo de Guardianes.

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