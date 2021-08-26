FOTOS: Victoria contundente en primera fase de Supervivencia Exatlón.

Tras el increíble triunfo de Conquistadores, los integrantes del equipo azul disfrutaron de la fiesta exclusiva en autobús. Macky González reveló ante cámaras que fue una fiesta increíble pues necesitaba relajarse.

Quizá te pueda interesar: Guardianes defienden, Conquistadores buscan Fortaleza Exatlón.

Antonio Rosique reunió a los atletas que se enfrentarán en una batalla colosal, nuevamente está en disputa la posición estratégica del Exatlón. Guardianes han permanecido en La Fortaleza desde el día uno y ha defendido con éxito en dos ocasiones seguidas.

Jahir Ocampo tiene bajo rendimiento en Exatlón y casi llora ante cámaras.

Guardianes y Conquistadores protagonizaron una ardua batalla, Duggan y Marcela tuvieron que revisar su último tiro debido a que fue una anotación muy cerrada. La Fortaleza está teñida de rojo y Guardianes buscan la tercera defensa efectiva.

Quizá te pueda interesar: Nadie quiere perder a otro integrante de su equipo en Exatlón.

Después de varias vibrantes carreras, el equipo de Guardianes defendió nuevamente La Fortaleza con una ventaja de tres puntos en el marcador final de la primera batalla de esta noche.

El equipo de Guardianes regresó victorioso, sin embargo se reunieron para mentalizarse y enfocarse para entregar lo mejor de cada uno en el siguiente juego. La primera etapa de la batalla por La Supervivencia del Exatlón.

Jahir Ocampo contuvo sus lágrimas ante cámaras, pues sabe que no ha tenido buena racha en la segunda semana del Exatlón. Las integrantes de Conquistadores buscan defender a sus compañeros y evitar perder a otro integrante.

Quizá te pueda interesar: Contundente triunfo de atletas en Exatlón por Supervivencia.

En una emocionante introducción, Antonio Rosique mostró el circuito del Exatlón City, Osirys está cumpliendo su sueño al participar en el reality deportivo más emocionante, incluso reveló que se preparó con estadísticas de temporadas pasadas.

¿Quién gana la supervivencia de Exatlón?

Guardianes y Conquistadores se enfrentan en el circuito colosal de Exatlón City para disputar la permanencia de sus hombres. La primera fase de La Supervivencia fue una emocionante competencia.

Azules y Rojos no quieren perder a un compañero, las tierras del Exatlón fueron testigo de una reñida batalla entre todos los participantes. Finalmente en una amplia ventaja, el equipo de Conquistadores logró derrotar a Guardianes y permanece unida hasta conocer la segunda parte de dicha batalla.

