Ella es la leyenda que regresa a Exatlón con sed de victoria.

Una nueva generación de atletas está a punto de arribar a las tierras y playas de Exatlón, donde demostrarán de qué están hechos en cada uno de los circuitos.

Luego del campeonato de Koke Guerrero en Exatlón: All Star, nuestro reality show está en busca del nuevo campeón o campeona de esta edición. Poco a poco se han ido develando a los participantes, destacando nombres como Pato González, Tzasna Carrasco, Andrea Medina, Darianna García, Manuel Paniagua, Yann Lobito, Liliana Hernández, Omar 'El Negro' Esparza, Fogel Negrete y Josué Menéndez.

Los mencionados atletas buscarán convertirse en leyendas tal como sus antecesores Mati, Heliud, Aristeo, Evelyn, Ana, Casandra, Ernesto y más.

La nueva temporada de Exatlón se estrena el próximo lunes 3 de octubre a las 7:30 de la noche por nuestra señal de Azteca UNO, por lo que todos los televidentes serán testigos del regreso de una atleta roja.

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Polémica atleta regresa a Exatlón con sed de victoria

Estephanie Solís es la atleta roja que regresa a Exatlón para dejar huella una vez más. Recordemos que participó en Exatlón: Guardianes vs Conquistadores, convirtiéndose en la primera eliminada de aquella edición.

Estephanie tiene 27 años de edad, es originaria de la Ciudad de México y juega fútbol bandera. En el 2018, la atleta fue parte de la Selección Nacional Flag Fotball en Panamá, y posteriormente se unió al equipo Diablitos en Ciudad de México.

En su momento, Solís protagonizó un percance con Ximena Duggan en la quinta temporada de Exatlón, pues chiflaba durante los circuitos. Lo anterior molestó a la baterista y practicante de parkour, desacreditando las distracciones de su rival roja.

Posteriormente, las atletas limaron las asperezas en una íntima conversación, en la que Estephanie Solís confesó que no hizo ruidos para distraer a sus oponentes.

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