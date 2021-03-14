Exatlón: La fuerte polémica entre Mati Álvarez y Heliud Pulido que ha causado problemas en los Titanes.

A tan solo unos cuantos días de concluir la cuarta temporada de Exatlón México, son los campeones de la tercera edición quienes se perfilan nuevamente como los favoritos para llevarse el gran premio.

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Se trata nada más y nada menos que de Mati Álvarez y Heliud Pulido, quienes prácticamente aseguraron su lugar para estas últimas semanas de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Estos atletas del equipo rojo son de los contendientes más fuertes que hasta el momento han recorrido cada circuito; sin embargo, hay que recordar cuando estos dos participantes estuvieron en disputa durante la entrega anterior, cuando los dos fueron ganadores.

De acuerdo con su estadía en las playas de República Dominicana, estas dos grandes personalidades no llevaban una relación tan cercana e incluso llegaron a tener uno que otro desacuerdo.

Fue en agosto de 2020, Mati Álvarez recibió un fuerte reclamo por parte del deportista, quien visiblemente alterado le criticó no ser sincera con los miembros de los Titanes.

Estoy muy molesto con Mati porque ha estado hablando de nosotros, de tres participantes del equipo a nuestras espaldas

Estos reclamos por parte de su compañero se dieron porque él considera que la atleta no es muy sincera con todos, y siempre busca la forma de quedar bien, aunque no piense eso.

Aunque lo que se ha revelado es que Heliud hizo llorar a Mati Álvarez durante el encuentro final de la temporada anterior, cuando la integrante roja se coronó campeona de la tercera temporada.

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Los fieles seguidores de la competencia aseguran que el veracruzano actuó de esta forma para conseguir que Casandra, derrotara a Mati Álvarez en las últimas pruebas, sin embargo, la destreza, el coraje y la motivación llevaron a Álvarez a la victoria.

