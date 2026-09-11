Andrés asegura que recibió amenazas del Tepa en Exatlón México
Las cosas se pusieron intensas entre Edgar, el Tepa y Andrés, Veloci. Luego de un roce en Exaball, hubo amenzas por parte del atleta rojo en Exatlón México.
“Tepa se calentó, huno manotazos y ahí me prendí" dijo Andrés quien en la arena le lanzó el balón a la cara a Edgar.
Velociraptor asegura que él quiso dejar las cosas en el juego y olvidarlo, pero que el Tepa lo amenazó diciendo que las cosas no se iban a quedar así y se las verían afuera.
El rojo no mencionó esta situación a sus compañeros de Exatlón México, sino que al contrario se tranquilizó y respiró. ¿Quién crees que tiene la razón?