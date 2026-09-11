Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Andrés asegura que recibió amenazas del Tepa en Exatlón México

Las cosas se pusieron intensas entre Edgar, el Tepa y Andrés, Veloci. Luego de un roce en Exaball, hubo amenzas por parte del atleta rojo en Exatlón México.

Por: Zoé Navarrete

“Tepa se calentó, huno manotazos y ahí me prendí" dijo Andrés quien en la arena le lanzó el balón a la cara a Edgar.

Velociraptor asegura que él quiso dejar las cosas en el juego y olvidarlo, pero que el Tepa lo amenazó diciendo que las cosas no se iban a quedar así y se las verían afuera.

El rojo no mencionó esta situación a sus compañeros de Exatlón México, sino que al contrario se tranquilizó y respiró. ¿Quién crees que tiene la razón?

Tags relacionados
Andrés Fierro finalista de Exatlón

Videos