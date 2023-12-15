Exatlón México: Andrés está cansado del bajo rendimiento de su equipo

EL ritmo de competencia, ha ido incrementando en los últimos días dentro de las playas de Exatlón México, donde todos y cada uno de los atletas quieren llegar a la gran final del reality deportivo más demandante de la televisión mexicana.

Sin embargo, las cosas no han salido de la mejor manera en los últimos días para el equipo azul, pues no han logrado encontrar la forma de enfrentar el gran momento que pasan los rojos, quienes se han quedado con casi todos los triunfos de Exatlón México.

Enigmas | Exatlón México | Programa 32 | 12 diciembre 2023

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¿Por qué está enojado Andrés Fierro en Exatlón México?

La primera victoria para los azules, llegó el día de martes en el Duelo de los Enigmas, luego de casi dos semanas de no cosechar un solo triunfo. Sin embargo, las derrotas se volvieron a hacer presentes entre ellos, al caer en la Batalla Colosal.

Por ese motivo, Andrés quien es uno de los líderes más importantes del equipo azul, ha mostrado que está cansado de perder y de la poca actitud que tienen algunos de sus compañeros al momento de salir a enfrentar los circuitos de Exatlón México.

Es momento de levantarnos otra vez. En lugar de decir, debo de salir más enfocado, debo de entrenar más, siempre es porque los rojos esto, es porque los rojos lo otro, de eso estoy harto

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Luego de las fuertes palabras de Andrés Fierro a sus compañeros, se espera que el reto de los azules ponga una motivación extra, todo para poder volver a la Villa 360 de Exatlón México, donde los rojos han estado casi toda la temporada.