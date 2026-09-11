El equipo azul disfrutó a la grande de su victoria consecutiva en Exatlón México, y es que luego de ganar la Batalla Colosal, la escuadra disfrutó de una gran noche.

Los atletas abordaron el party-bus del Exatlón y tuvieron un rato ameno lleno de baile, tragos y mucha diversión. Javier Márquez y Andrés Fierro incluso se atrevieron a cantarle a sus compañeros.

Parte contrastante fue la del equipo rojo quienes sintieron mucho la partida de Diana Nuñez, sobre todo Paulette Gallardo quien era muy amiga de la atleta dentro de Exatlón México.

