Azules están hartos de la Barraca Metálica de Exatlón México

Paulette asegura que ya es parte del menú que los rojos ganen el territorio con privilegios en Exatlón México, y que ya debería llamarse: “Villa 360 rojos”.

Por otro lado los azules ya no soportan regresar a la Barraca Metálica. Lizli ya no quiere comer siempre lo misma y se le antoja poder cocinar algo del otro lado donde se encuentran sus rivales.

