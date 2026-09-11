Azules están hartos de la Barraca Metálica de Exatlón México
Mientras que los rojos disfrutan de su victoria por la Villa 360, los azules están hartos de vivir del otro lado del campamento en Exatlón México.
Paulette asegura que ya es parte del menú que los rojos ganen el territorio con privilegios en Exatlón México, y que ya debería llamarse: “Villa 360 rojos”.
Por otro lado los azules ya no soportan regresar a la Barraca Metálica. Lizli ya no quiere comer siempre lo misma y se le antoja poder cocinar algo del otro lado donde se encuentran sus rivales.