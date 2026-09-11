¡Casi vomita! Una roja sufrió el paseo en helicóptero en Exatlón México

“Respiré, le pedí a Dios que no vomitara pero me la pasé muy bien un gran premio”, dijo Mati Álvarez sobre su vuelo en helicóptero; y es que a pesar de de disfrutar de los bellos paisajes de Exatlón México en República Dominicana a la atleta se le notó el mareo.

Al finalizar, Terminator agradeció al piloto y Ana Lago comentó: “se nos estaba desmayando, pero bien”.

Por su parte Pato Araujo también reveló que no le gustaban las alturas, pero se divirtió mucho y aprovechó para mostrar a sus amigos el lugar donde se casó con Zudikey, en las playas de Exatlón México.

