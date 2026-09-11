Exatlón México: Crecen las fricciones entre Andrés y Macky

La tensión entre Andrés Fierro y Macky se han hecho más visible en Exatlón México. Y es que la Amazona estuvo en desacuerdo con un comentario negativo de Velociraptor, en el que ya aseguraba que iban a perder en la próxima competencia.

Para ello, Macky le dijo a Fierro que no era necesaria su mala vibra, pero el atleta dijo que cada quien lo toma como quiere. Lizli opinó lo mismo que su compañera y cree que tanto él como Lili se han apartado del equipo azul en Exatlón México.

