Exatlón México: ¿Cómo quedarán definidos los equipos hoy 7 de noviembre?

La nueva temporada de Exatlón México, ha llegado con nuevos retos para los atletas del reality más demandante de la televisión mexicana, donde todos quieren formar parte de los campeones y leyendas.

A diferencia de emisiones anteriores, donde los equipos estaban formados desde el primer día de competencia, ahora llegaron ocho aspirantes, quienes están tratando de demostrar que tienen todo lo necesario para ser parte de los rojos o azules.

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¿Quiénes son los aspirantes de Exatlón México?

Luego de varios meses de una intensa búsqueda, fueron ocho los atletas seleccionados que llegaron para integrar el equipo de aspirantes que quieren un lugar en los rojos o azules.

Los ochos atletas que han llegado, tienen habilidades únicas que deben explotar para ser parte de Exatlón México, entre ellos están: Edgar Solís, Javier Cortés, Diego Balleza, Mireya Bianchi, Jawy Méndez, Paulette Gallardo, Giovanna Villegas y Diana Núñez.

¿Cómo se van a definir los equipos en Exatlón México?

Los jóvenes que han llegado a luchar por un lugar en los equipos de Exatlón México, tienen que demostrar sus habilidades estos dos días de competencia, ya que todo el tiempo están siendo observados por las leyendas y campeones.

Son ellos, los encargados de elegir a los atletas que van a llegar a los rojos y azules, todo va a depender de las habilidades y valores que tengan para formar parte de uno o de otro.

Los elegidos por parte del equipo rojo fueron: Paulette Gallardo, Edgar Solís, Diego Balleza y Diana Núñez. Mientras que del lado de los azules se quedaron con: Javier Cortés, Mireya Bianchi, Jawy Méndez y Giovanna Villegas.

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¿Cómo y cuándo ver Exatlón México?

Las emociones de los circuitos más demandantes de la televisión mexicana, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, donde esta noche van a revelar la forma en que quedarán los equipos conformados.

La cita es en punto de las 20:30, por Azteca UNO y por medio de la aplicación de TV Azteca En Vivo.

