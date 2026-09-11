Duelo de los Enigmas en Exatlón México | Programa 8 | 14 noviembre 2023

Giovanna pidió disculpas al equipo por haber fallado, pues ella se sentía culpable al no poder tener velocidad en el agua. La Sargento Giovanna contó que en su infancia había tenido un incidente en el mar por lo que le había generado un “trauma” que hasta el día de ayer había logrado avanzar un poco en el circuito del agua a pesar de sus miedos y recuerdos de la infancia.

Por otro lado, el equipo rojo llegó a las comodidades de la villa 360 y se dieron cuenta que las habitaciones tenían un reorden. Paulette mencionó que para ella era importante que las cosas se dijeran de frente y que si por alguna razón había un problema mejor se lo mencionaran pues no le parecía que existieran algunos grupitos para platicar y se alejaran de los demás, sin embargo, Ana Lago mencionó que ella solo se había acercado a platicar de temas específicos del deporte con Diego.

En el 1er enfrentamiento se jugó por el porcentaje, donde la semana pasada los atletas se dieron cuenta que ese porcentaje es vital en caso de estar en peligro de ser él o la eliminada. En este juego, el porcentaje por el que se jugó fue aumentar un 5%, que eventualmente se le restará a un atleta del mismo equipo.

En el duelo se enfrentaron los 9 atletas varoniles donde cada uno tenía que recorrer el circuito de la caja de pandora y una vez que llegaba a la zona de tiros encestar 2 discos sobre una mesa deslizante. Cada atleta inició con 2 créditos y se fueron eliminatorias hasta tener a un ganador por equipo.

Todos los atletas dieron su máximo rendimiento, pero las carreras se definieron en la zona de tiros al tener un nivel de complejidad alta lograr encestar los discos.

Regresando a la villa, ambos equipos platicaron sobre el último juego y Diego, del equipo rojo, comentó sentirse más tranquilo por la ventaja que podría tener, aunque no quisiera usarla en contra de sus atletas.

Jawy y Macky, estuvieron muy risueños ya que él quería decirle un secreto, pero ella no dejaba que se le acercara mucho por lo que buscaron la forma de comunicarse en secreto sin necesidad de que Jawy se acercara mucho; también el comentó que un atleta del equipo rojo le había hecho un comentario de que Jawy y Macky hacían bonita pareja, sin embargo, él mencionó que solo eran amigos y si había un interés de poder conocerla un poco más.

Ernesto logró cumplir su voto de silencio y se sintió aliviado, además su equipo lo felicitó por haberlo logrado; por lo que ya podrá hablar después de 2 días así.

Llegó el momento de la elección de las cajas, por lo que cada atleta tuvo la oportunidad de elegir una de las 3 cajas; donde los que seleccionaron la caja 2 se llevaron los audífonos de última generación, Macky, Jawy y Andrés se quedaron con la caja 1 y se llevaron unos calcetines navideños y en la caja 3 salió el reloj inteligente. Todo el equipo azul tuvo una gran carrera y lograron ganar el 1er juego por los enigmas.