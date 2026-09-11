Enigmas | Exatlón México | Programa 32 | 12 diciembre 2023

Los atletas regresaron a la villa, sin embargo, cuando el equipo rojo regresó feliz por regresar con una victoria, el equipo azul por su parte, se sentían molestos porque para ellos Heliud había empujado a David y por eso se había caído. Andrés y Macky le mencionaron a todo el equipo azul que no eran sus amigos dentro de la competencia y las únicas amistades dentro era el mismo equipo azul. Por su parte atletas del equipo rojo, mencionaron la inconformidad de que el equipo contrincante tomara ese tipo de actitudes pues al final siempre han buscado la sana competencia.

El circuito del submarino recibió a los atlteas para jugar en el Duelo de los Enigmas de Exatlón México.

A Lizli esta pista le trajo recuerdos amargos pues fue el lugar en donde se lesionó en su temporada y tuvo que abandonar la competencia; no obstante la atleta estuvo lista para salir a enfrentarlo,

Rosique puso en juego una patineta submarina y un smartphone con pantalla plegable, pero la caja maldita se hizo presente con un sartén para hacer hot cakes en el campamento de Exatlón México.

La suerte decidió que en la caja 2, elegida por Lili, saliera el teléfono inteligente, en la caja 3, elegida por Macky, Andrea, Javier Márquez, Javier Cortés y David, salió el molde para hot cakes, por lo que en la caja 1, elegida por Giovana, Lizli y Andrés salió la patineta acuática.

