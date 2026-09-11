Enigmas | Exatlón México | Programa 38 | 19 diciembre 2023

Al regresar a la villa 360, rojos y azules encontraron decorado su hogar, sin embargo, los azules comentaron que a la “Barraca Metálica” le faltaba más decoración y se veía más “navideño” el hogar del equipo rojo en Exatlón México.

Javi Cortés regresó del hospital y contó lo que le había pasado, pues al resbalarse metió las manos y ahí sufrió la cortada. Lizli y Javi Cortés platicaron sobre la actitud de Andrés, porque siempre los regaña y critica, pero el nunca da punto al equipo azul.

Paulette le comentó a Diana su molestia de que Mati daba por perdido su punto haciendo un comentario: “ahorita sacamos el punto en relevos”. Por lo que a la atleta roja no le gustó y sintió que su compañera no confiaba en ella; afirmó que no era lógico que una persona tuviera muchos trofeos sin saber trabajar en equipo.

La noche del juego de los Enigmas fue arrasadora por parte del equipo azul en Exatlón México. Los atletas lo dieron todo y lograron conquistar el duelo con un gran marcador sobre sus rivales los rojos.

No obstante a la hora de abrir las cajas sorpresas no todo pintó bien, ya que de nueva cuenta Macky eligió la caja maldita junto a Andrés Fierro al que se le pegó la mala suerte.