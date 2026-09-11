Enigmas | Exatlón México | Programa 44 | 26 diciembre 2023
El duelo de los Enigmas fue arrasador y un equipo mantuvo el dominio del circuito y del tiro en Exatlón México, pero al final varios obtuvieron la caja maldita.
Rosique abrió el duelo de los Enigmas de Exatlón México poniendo en juego 3 opciones: proyector portatil, lentes de realidad virtual y una pistola de agua en forma de dragón.
Una vez en el circuito del Maremagnum los atletas con todo y fue un equipo quien arrasó sobre sus rivales con un marcador 7 a 1.