Heliud Pulido y Pato Araujo reciben emotiva sorpresa en Exatlón México
Mientras los azules pasaron una gran cena en familia, rojos estaban devastados por perder el premio. No obstante Rosique tendría una sorpresa en Exatlón México.
El equipo azul amaneció feliz luego de poder pasar la navidad con sus sereses queridos en Exatlón México. Por parte del equipo rojo las cosas serían distintas; estabas muy tristes tras perder el valioso premio.
Sin embargo, Rosique tendría una gran sorpresa para Heliud Pulido y Pato Araujo. La Máxima Autoridad anunció que los atletas podrían salir de los límites de Exatlón México para poder reunirse con Pame Verdirame y Zudikey Rodríguez respectivamente, así como sus pequeños bebés.
Las leyendas rompieron en llanto y agradecireron el bonito gesto de Antonio.