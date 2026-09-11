La Bestia explotó contra Heliud por jugar sucio en Exatlón México

El equipo azul enfureció contra el equipo rojo por jugar sucio en Exatlón México.

Andrés Fierro arremetió contra Heliud Pulido debido a que este supuestamente empujó a La Bestia en la carrera de relevos por la Villa 360; y afirmó que en la competencia los rojos no son amigos.

Por su parte, David Juárez se mostró muy enojado por las acciones de Black Panther.

Pero, bajo otra perspectiva, Heliud asegura que no tuvo la intención de aventar a la Bestia. ¿Qué crees que sucedió?

