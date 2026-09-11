Lizli estalla contra Andrés por estrategias del equipo en Exatlón México
Lizli no está de acuerdo con las estrategias del equipo azul y le reclama a Andrés sobre sus comentarios sobre que la considera punto seguro en Exatlón México.
“Ahora he tenido una racha muy mala en la que no he podido salir y también me atacas en eso”, reclamó Lizli Patiño a Andrés Fierro por la manera en que le ha dicho las cosas en Exatlón México.
Ante ello Velociraptor que no la estaba atacando pero que los rojos sí ven a Lizli como punto seguro. En cambio la atleta azul no quiere ser parte del sacrificio del equipo en Exatlón México. ¿Qué piensas de esta situación?