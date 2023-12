Lizli estalla contra Andrés por estrategias del equipo en Exatlón México

“Ahora he tenido una racha muy mala en la que no he podido salir y también me atacas en eso”, reclamó Lizli Patiño a Andrés Fierro por la manera en que le ha dicho las cosas en Exatlón México.

Ante ello Velociraptor que no la estaba atacando pero que los rojos sí ven a Lizli como punto seguro. En cambio la atleta azul no quiere ser parte del sacrificio del equipo en Exatlón México. ¿Qué piensas de esta situación?