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Exatlón México 2024
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¡Macky le canta un tiro a Pato Araujo en Exatlón México!

Previo al inicio de la serie por la Supervivencia, los atletas de Exatlón México se midieron en una prueba donde Macky aprovechó para cantarle un tiro a Pato.

Por: Daniel Menes

Los azules se muestran motivados tras conseguir la Villa 360 para recibir ahí el Año Nuevo. Previo al inicio de la serie por la Supervivencia, los atletas se midieron en una prueba de puntería donde Daniel recordó con emoción su primera temporada en Exatlón México y Macky aprovechó para cantarle un tiro a Pato y así superar rencores añejos.

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