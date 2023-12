Macky cree que su equipo hizo complot contra ella en Exatlón México

“La neta sí me agüité... porque no me lo dijeron” así se expresó Macky con sus compañeros quien pensó que habían hablado con Giovana sobre a quién quitarle porcentaje y ella ni siquiera estaba enterada de las decisiones del equipo.

Ante ello, Veloci dejó claro que no hablaron con ella y la Bestia aseguró que no existió ningún tipo de complot contra la Amazona. Por su parte Javi Márquez afirmó que seguro a Sargento le ganó la emoción en Exatlón México y fue lo primero que se le ocurrió decir. Todos los azules entendieron a Macky pero no hubo plan con maña.

Finalmente Macky dijo que le hubiera gustado que Giovana hubiera dicho que le quitaba el porcentaje por decisión propia en Exatlón México.