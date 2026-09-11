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Exatlón México 2024
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Por esta razón Macky estará mejor sin Jawy en Exatlón México

Macky rompió en llanto tras ausencia de Jawy en Exatlón México; no obstante los azules creen que la atleta se integrará más al equipo y escuchará consejos.

Por: Zoé Navarrete

Velociraptor cree que la salida de Jawy fue por culpa del equipo azul y que pudo haber explotado aún más su potencial.

Por otro lado Macky cree que podrá conocer mejor a su equipo y acercarse más a ellos. Asimismo Big Papi opinió que ahora sí la Amazona escuchará las recomendaciones de su equipo en Exatlón México.

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