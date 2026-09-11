Por esta razón Macky estará mejor sin Jawy en Exatlón México

Velociraptor cree que la salida de Jawy fue por culpa del equipo azul y que pudo haber explotado aún más su potencial.

Por otro lado Macky cree que podrá conocer mejor a su equipo y acercarse más a ellos. Asimismo Big Papi opinió que ahora sí la Amazona escuchará las recomendaciones de su equipo en Exatlón México.

