Por esta razón Macky estará mejor sin Jawy en Exatlón México
Macky rompió en llanto tras ausencia de Jawy en Exatlón México; no obstante los azules creen que la atleta se integrará más al equipo y escuchará consejos.
Velociraptor cree que la salida de Jawy fue por culpa del equipo azul y que pudo haber explotado aún más su potencial.
Por otro lado Macky cree que podrá conocer mejor a su equipo y acercarse más a ellos. Asimismo Big Papi opinió que ahora sí la Amazona escuchará las recomendaciones de su equipo en Exatlón México.