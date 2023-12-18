Exatlón México: Nataly rompe el silencio sobre la situación de su hija

Hace unas semanas, vivimos la salida de Exatlón México de Nataly, quien estaba teniendo una gran temporada, pero por temas personales, solicitó su salida de los circuitos más demandantes de la televisión mexicana.

Luego de varios días afuera, la atleta del equipo rojo, rompió el silencio en Venga La Alegría, donde habló de la situación que enfrenta en estos momentos.

Liliana no se guardó nada sobre Andrea en Exatlón México

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Fue una salida inesperada, algo triste, pero era importante regresar a México, solucionar estos temas con mi niña y bueno, ahora ya estoy más tranquila; estoy haciendo todo lo que está en mis manos para que ella esté bien, para que puedan solucionarse todos los temas, ya habrá otra oportunidad de regresar a Exatlón

Que me encanta Exatlón, lo disfruto muchísimo, me estaba yendo muy bien en la temporada

¿Cómo ha avanzado el problema con el padre de su hija?

La joven atleta, reveló que las cosas no han mejorado de forma considerable, pues ella quiere un acuerdo, donde los dos puedan convivir con su hija.

Hasta el momento, no hemos podido llegar a una solución concreta, pero bueno, lo importante es que ya estoy acá, estoy informándome bien sobre lo que tengo que hacer y empezando el año, ahora sí que tomar las medidas que sean necesarias para que la niña esté bien, pueda estar conviviendo con los dos y todo en paz, para que papelito hable

Por otro lado, Nataly reveló que desde el momento en que partió a Exatlón México, ella no estaba tranquila por la situación que tiene con el padre de su hija.

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