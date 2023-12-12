Exatlón México: ¿Quién es el nuevo atleta que llega hoy 11 de diciembre ?

Una de las cosas fundamentales dentro de las playas de Exatlón México, es tener una buena estrategia que le permita a los atletas llegar a las semana finales de la competencia.

Sin embargo, las cosas pueden cambiar de forma radical, pues dentro del reality deportivo más exigente de la televisión mexicana, nada se encuentra escrito y todos los atletas tienen un destino cambiante.

Supervivencia II | Exatlón México | Programa 30 | 10 diciembre 2023

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En las semanas anteriores, los integrantes del equipo azul tuvieron la oportunidad de recibir dos refuerzos con un gran nivel, nos referimos a David Juárez y Lizli Patiño, quienes han llegado a sumar y aportar su talento.

¿Quién es el nuevo refuerzo del equipo rojo?

Ahora ha llegado el turno del equipo rojo, quienes a diferencia de sus rivales, únicamente han dejado ir a uno de sus elementos, pero el viernes, Nataly le pidió a la máxima autoridad de Exatlón México, un permiso especial para abandonar la competencia.

Por ese motivo, la llegada de uno nuevo elemento para el equipo rojo, es fundamental para equilibrar las cosas, además de ser un atleta con mucho talento, lo que va a cambiar el ritmo de la competencia y puede acabar con la estrategia de algunos integrantes de Exatlón México.

Luego de una larga espera por parte del equipo rojo, los atletas tuvieron la oportunidad de conocer al primer refuerzo que llega a sumarse a ellos, se trata de Heber Gallegos, una leyenda de Exatlón México.

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¿Cuándo y dónde ver Exatlón México?

Podrás conocer todo sobre el nuevo integrante del equipo rojo, por la señal de Azteca UNO, donde tienes una cita en punto de las 20:30 horas. Además, tampoco te puedes perder los domingos de eliminación de Exatlón México, a las 20:00.

