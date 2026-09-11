Exatlón México: Paulette afirma que su equipo le falla constantemente

Daniela Reza le hizo ver a Paulette Gallardo que parecía que no escuchaba a sus compañeros de Exatlón México dentro de la Villa, ya que siempre que contaban algo ella siempre salía con una historia que también le había pasado.

A esto Paulette respondió que ella pone a prueba a la gente y aseguró que dentro de Exatlón México la gente le falla constantemente y eso hace difícil la convivencia. ¿Qué piensas?

