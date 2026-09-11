Exatlón México: Paulette afirma que su equipo le falla constantemente
Daniela le hizo ver algunos errores a Paulette dentro del equipo; ella justificó su actitud por situaciones que no le parecen de su escuadra en Exatlón México.
Daniela Reza le hizo ver a Paulette Gallardo que parecía que no escuchaba a sus compañeros de Exatlón México dentro de la Villa, ya que siempre que contaban algo ella siempre salía con una historia que también le había pasado.
A esto Paulette respondió que ella pone a prueba a la gente y aseguró que dentro de Exatlón México la gente le falla constantemente y eso hace difícil la convivencia. ¿Qué piensas?