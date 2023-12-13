Estamos llegando a una de las etapas más emocionantes dentro de las playas de Exatlón México, donde los atletas tienen que sacar su mejor versión para evitar su a uno de los temidos Duelos de Eliminación de los domingos, pues la competencia cada día es más cerrada.

Sin embargo, dentro de toda la presión que pueden tener los atletas por estar en las playas más demandantes de la televisión mexicana, existen algunos duelos, los cuales los pueden llevar a ganar experiencias únicas en la vida, todo gracias a Exatlón México.

Inesperado resultado en el juego por el porcentaje de Exatlón México

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¿Quién gana la Batalla Colosal de este 13 de diciembre en Exatlón México?

Uno de los duelos más esperados por los rojos y azules, sin duda es la Batalla Colosal, la cual les brinda la oportunidad de salir de la rutina de la competencia, ya que los premios son experiencias únicas, las cuales le permiten a los atletas relajarse.

Por ese motivo, los integrantes de rojos y azules, van a salir a entregar su mejor versión en los circuitos, pues ninguno de los dos equipos quiere perder la oportunidad de ganar un premio especial.

Ha sido una noche llena de muchas sorpresas, donde los atletas de los equipos mostraron su mejor versión, pero los grandes ganadores de la Batalla Colosal, fueron los rojos.

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¿Cuándo y dónde ver Exatlón México?

Todas las emociones de la Batalla Colosal dentro de las playas de Exatlón México, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, donde tienes una cita en punto de las 20:30 horas.

Mientras que los domingos, no te puedes perder la eliminación de uno de los grandes atletas de Exatlón México, todo esto a las 20:00.

