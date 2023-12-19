Exatlón México: ¿Quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 19 de diciembre?

Las semanas siguen avanzando dentro de las playas de Exatlón México, donde las sorpresas no han parado, pues el día de ayer, tuvimos la oportunidad de ver la llegada de Daniela Reza.

La joven atleta se sumó al equipo rojo con ganas de revancha, pues tuvo que salir de forma temprana en la quinta temporada de Exatlón México, donde había deslumbrado a todos con su espectacular rendimiento.

¡Se encienden los ánimos en el Exaball de Exatlón México!

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Por ese motivo, el equipo azul tendrá que ajustar su estrategia, pues el nivel de la competencia sigue incrementando de forma considerable, y los atletas celestes no han tenido el mejor rendimiento.

¿Quién gana el Duelo de los Enigmas de Exatlón México?

Ante el complicado panorama que enfrentan los atletas del equipo azul, la noche de este martes tendrán la oportunidad de volver al camino del triunfo, ya que se juega el Duelo de los Enigmas.

Los dos equipos tienen la oportunidad de ganar un premio que se podrán llevar a casa, luego de terminar una de las mejores temporadas de Exatlón México. Aunque también corren el riesgo de quedarse con una caja, que no tiene un gran regalo para ellos.

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¿Cuándo y dónde ver Exatlón México?

Todas las emociones del intenso Duelo de los Enigmas, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, donde tienes una cita de lunes a viernes, a las 20:30 horas.

También te esperamos los domingos de eliminación, donde podrás ver la salida de un atleta, en punto de las 20:00 horas.

