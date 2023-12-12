El nivel de competencia se sigue incrementando en las playas de Exatlón México, donde los dos equipos han sufrido la salida de varios de sus elementos, pero al mismo tiempo, han tenido la fortuna de recibir grandes refuerzos, lo que cambia la estrategia de todos.

El día de ayer, los rojos le dieron la bienvenida a su primer refuerzo de la temporada, con la llegada de Heber Gallegos, quien desde sus primeros circuitos demostró que tiene todo para alcanzar la gran final, convirtiéndose en un candidato natural al título. Por ese motivo, todos los atletas deben cambiar su estrategia, para triunfar en Exatlón México.

¡Crece la fuerza roja! Heber Gallegos se une a Exatlón México

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¿Quién gana el Duelo por el Porcentaje?

Una de las estrategias más importantes para los atletas de Exatlón México, es poder ganar el Duelo por el Porcentaje, ya que tiene dos papeles importantes en la competencia, pues el ganador tendrá la oportunidad de añadir un cinco por ciento a su rendimiento.

Por otro lado, ganar este desafío los ayuda a incrementar el porcentaje que llevan, pues quien resulte vencedor podrá elegir al compañero a quien le quitará esos puntos y, así sumarlos a su causa.

Recordemos que perder el Duelo por el Porcentaje, llevó a Jawy a disputar varios Duelos de Eliminación, por ser el atleta con el rendimiento más bajo del equipo azul.

La noche de este martes, hemos tenido una gran sorpresa en el Duelo por el Porcentaje, donde del lado rojo ganó Mati, aunque por parte del equipo azul, la vencedora fue Giovanna.

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¿Dónde y cuándo ver Exatlón México?

Todas las emociones del Duelo por el Porcentaje, las podrás seguir por medio de las pantallas de Azteca UNO, todo en punto de las 20:30 horas. Mientras que los domingos de eliminación, la cita es a las 20:00.

