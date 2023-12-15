Exatlón México: ¿Quién gana el Duelo por la Supervivencia hoy 15 de diciembre?

Las emociones y complicaciones, siguen creciendo dentro de las playas de Exatlón México, donde las rivalidades han comenzado a tomar más fuerza entre los dos equipos, pues nadie está dispuesto a dejar su lugar en el reality más demandante de la televisión mexicana.

Por ese motivo, todos los atletas han tenido que cambiar su estrategia para poder llegar a las semanas finales de Exatlón México, pero para eso deben ir ganando cada uno de los retos, día con día.

Hombres en busca de la valiosa medalla de Exatlón México

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¿Quién gana el Duelo por la Supervivencia hoy en Exatlón México?

El momento más importante de la semana para los dos equipos ha llegado, pues azules y rojos quieren ganar el Duelo por la Supervivencia, lo que pone a uno de sus rivales en riesgo de abandonar las playas de Exatlón México.

Hasta el momento, los azules han tenido que sufrir la baja de tres de sus elementos, mientras que los rojos únicamente han visto partir a uno de sus integrantes.

Por ese motivo, los azules tienen más obligación de ganar, pues no quieren perder a otros de sus integrantes, para poder seguir compitiendo de forma pareja con los rojos.

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¿Cuándo y dónde ver Exatlón México?

Todas las emociones dentro de las playas más demandantes de la televisión mexicana y el resultado del Duelo por la Supervivencia, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, donde tienes una cita en punto de las 20:30 horas.

Además, te esperamos el domingo de eliminación en punto de las 20:00, donde podrás conocer al atleta que deja la competencia.