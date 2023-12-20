Exatlón México: ¿Quién gana el Juego por la Ventaja hoy 19 de diciembre?

La competencia en las playas de Exatlón México, ha llegado a un momento clave, donde los integrantes de los dos equipos, saben que deben dejar su mejor versión en los circuitos más demandantes de la televisión mexicana.

Recordemos que, los atletas que van a los Duelos de Eliminación de los domingos, son los que tienen el porcentaje más bajo, por lo que nadie quiere dejar ir un punto en los circuitos.

¡Supremacía en la Supervivencia I de Exatlón México!

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Sumado a eso, los rojos y azules, van a tener la oportunidad de ganar el Juego por la Ventaja, lo que les va a brindar la oportunidad de tener un paso adelante que sus rivales en un enfrentamiento próximo.

¿Quién gana el Juego por la Ventaja de Exatlón México?

Los azules están más obligados a ganar el Juego por la Ventaja de Exatlón México, ya que han tenido semanas muy complicadas, pues no han logrado sumar victorias importantes y el domingo, tuvieron que despedir a otro de sus elementos.

Sin embargo, los rojos no están dispuestos a caer frente a los azules, pues han mantenido un dominio total a lo largo de la temporada, por lo que solamente han tenido que despedir a uno de sus compañeros.

¿Cuándo y dónde ver Exatlón México?

Todas las emociones dentro de las playas de Exatlón México y la intensa batalla por el Juego por la Ventaja, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, donde tienes una cita en punto de las 20:30 horas.

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Además, te esperamos todos los domingos para vivir el Duelo de Eliminación, en punto de las 20:00 horas, donde uno de tus atletas va a vivir sus últimos momentos en Exatlón México.