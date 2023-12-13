Los desafíos cada día son más grandes dentro de las playas de Exatlón México, por lo que los atletas de los dos equipos deben tener una estrategia que les permita llegar a las semanas finales del reality más demandante de la televisión mexicana.

Por ese motivo, el enfrentamiento que van a vivir las mujeres de los dos equipos este miércoles, va a ser fundamental para su estrategia individual, pues ganar una medalla, puede ser la clave al momento de enfrentar un Duelo de Eliminación.

Inesperado resultado en el juego por el porcentaje de Exatlón México

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¿Quién gana la medalla femenil de la semana en Exatlón México?

La competencia entre las mujeres, ha dado un giro inesperado, todo comenzó con la llegada de Lizli, quien llega como una de las atletas más fuertes del equipo azul, sumado a eso, los rojos han sufrido la salida de Nataly, quien dejó Exatlón México por temas familiares.

Con un panorama bastante complejo, las mujeres de los dos equipos, tienen que mostrar su mejor versión, pues todas quieren ganar su primera medalla o en el caso de Mati, Andrea y Liliana, sumar una presea más a su cuenta personal.

La competencia sube de nivel y nadie quiere dejar ir la posibilidad de ganar una medalla. Sin embargo, por segunda semana consecutiva, la presea se ha quedado del lado azul, siendo la ganadora Liliana.

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¿Cuándo y dónde ver Exatlón México?

Toda la intensidad de la batalla por la medalla individual femenil de la semana en Exatlón México, la podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, donde tus atletas van a mostrar su mejor versión para tener un triunfo importante. La cita es a las 20:30 horas de lunes a viernes y los domingos de eliminación a las 20:00.

